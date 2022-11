Finale der "Gran Turismo World Series" findet in Monaco statt

Das 25-jährige Jubiläum von "Gran Turismo" steht bevor und Sony zelebriert es im Zuge der "Gran Turismo World Series" in Monaco. Das Finale beginnt morgen und erstreckt sich bis zum 27. November. Die Finalrennen teilen sich in vier Wettbewerbe ein. Die Fahrer:innen treten um drei Championships gegeneinander an.

Am morgigen Donnerstag findet der "Toyota Gazoo Racing GT Cup" statt. Weiter geht es am Freitag mit dem "Nations Cup Regional Finals". Am 26. November findet der "Manufacturers Cup Finals" statt und am 27. November findet das Finale mit dem "Nations Cup Grand Final" statt. Die Rennen können im Livestream auf dem offiziellen YouTube-Channel von "Gran Turismo" mitverfolgt werden. Vor Ort werden die Rennen im Le Sporting Monte Carlo in Monaco ausgetragen.

Adriano D'Adamo