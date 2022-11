Twitch verschärft Maßnahmen gegen Grooming

Der Jugendschutz bleibt Dauerthema bei Twitch. Nachdem erst vor wenigen Wochen Maßnahmen gegen Glücksspiel-Streams angekündigt wurden, gibt das Unternehmen jetzt ein Update zum Kampf gegen Grooming. Dieser sei, wie Twitch gleich zu Beginn darstellt, schwierig und nichts, was mit der Integration einiger Maßnahmen abgeschlossen sei. Vielmehr setzt der Kampf gegen Grooming eine permanente Weiterentwicklung der Maßnahmen voraus, von denen man auch nicht alle benennen wolle, um der Effizienz nicht zu gefährden.

Vielleicht auch als Rechenschaft, dass die Plattform etwas gegen Grooming übernimmt, hat Twitch jedoch einige Maßnahmen benannt. Eine davon betrifft die Einhaltung der grundlegenden Nutzungsbedingungen. Die untersagen unter 13-Jährigen das Anlegen eines Accounts. Entsprechend besteht ein Schutz für unter 13-Jährige darin, dass sie erst gar nicht auf die Plattform können. Dazu nutzt Twitch inzwischen Telefon-Verifikationen, aber auch Moderations-Technologien, um bei Meldung entsprechender User:innen gezielter und schneller reagieren zu können.

Laut Twitch seien ferner die Privacy-Voreinstellungen unter anderem für das "Whisper"-Messaging-Feature verändert und die Suche bestimmter, nicht näher benannter Ausdrücke geblockt worden. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit externen Organisationen intensiviert, die über Grooming auf Twitch, aber auch generell in der Gamesbranche informieren. Last not least sei die Übernahme von Spirit AI abgeschlossen worden, einer KI-Technologie für Sprachverarbeitung, welche das systemseitige Erkennen entsprechender Nachrichten weiter verbessern soll.

Twitch stuft nach eigenen Angaben Cyber-Grooming als "unmittelbare Gefahr" ein, was der höchsten Gefährdungsstufe auf der Plattform entspricht. Damit habe die Bekämpfung von Grooming bei Twitch einen genauso hohen Stellenwert wie andere Arten von "CSAM" (Child Sexual Abuse Material), was wiederum sicherstellt, dass es stets Priorität hat.