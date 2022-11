Gameforge verteilt Sonderbonus nach erfolgreichem Geschäftsjahr

Das Karlsruher Spieleunternehmen Gameforge hat heute angekündigt, all seinen festangestellten Mitarbeiter:innen mit dem Novembergehalt 3.000 Euro Sonderbonus auszuzahlen. Der Bonus sei als Erfolgsbeteiligung gedacht, da die Firma auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicke. Die Zahlung wird als Inflationsausgleich steuerfrei behandelt und soll die Mitarbeitenden auch bei den steigenden Energie- und Lebenskosten unterstützen.

Gameforge hat derzeit etwa 300 Angestellte, verteilt also in der Sonderzahlung etwa 900.000 Euro zusätzlich an die Belegschaft.

"Für unser Unternehmen geht wieder ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr zuende - dieser Erfolg wurde erwirtschaftet von unseren Teams, die exzellent gearbeitet haben. Wir möchten das Engagement und die Leistungsbereitschaft würdigen, indem wir unseren Mitarbeitern die Sorgen vor den Energiekosten-Nachzahlungen nehmen", sagt Alexander Rösner, Gründer und CEO des Unternehmens.

Pascal Wagner