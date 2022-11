Next Level - Festival for Games 2022 am letzten November-Wochenende

Unter dem Motto "Play! Perform! Debate! Create!" findet vom 25. bis 27. November das Next Level - Festival for Games 2022 in Essen statt. Künstlerische, kulturelle und pädagogische Aspekte von Computer- und Videospielen stehen im Mittelpunkt des Events.

Am kommenden Wochenende findet das Next Level - Festival for Games 2022 in Essen statt, auf dem Gelände des Unesco-Welterbes Zollverein. Das Vierklangmotto des dreitägigen Festivals lautet: "Play! Perform! Debate! Create!" Ein Gamesparcours soll Spielen sowie Lernen verbinden. Ähnlich wichtig soll das gemeinsame Eintauchen in digitale Welten sein. Geplant sind ebenfalls interaktive Kunstperformances (zur Website).

Für Freitag, 25. November, ist ein medienpädagogisches Forum geplant. Es soll die Themenbereiche Games, Medienkompetenz und Demokratie verbinden. "Neu in diesem Jahr ist das Kreativprogramm im Vorfeld des Festivals an Essener Schulen. Seit den Herbstferien entwickeln insgesamt zehn Klassen eigene Spielekonzepte, die spielbar gemacht und auf dem Festival präsentiert werden", heißt es in der Ankündigung.

Als Förderer sind das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und die Sparkasse Essen dabei. Die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt das Event als Partner. Seit 2010 präsentiert das Festival interaktive Modelle der digitalen Spielekultur und beleuchtet die Potenziale und Perspektiven für Games.

