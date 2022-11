Sony und Honda wollen PlayStation in E-Autos bringen

Die Zusammenarbeit zwischen Sony und Honda nimmt immer mehr Form an. Das Joint Venture könnte dazu führen, dass zukünftige Elektroautos von Honda mit einer PlayStation 5 ausgestattet werden. Dabei sollen die E-Autos in Konkurrenz zu Tesla stehen.

Das Joint Venture Sony Honda Mobility wurde bereits vor mehreren Monaten beschlossen. Die Zusammenarbeit soll Musik, Filme und Gaming umfassen, um zukünftige Elektroautos von Honda mit einer "Premium Entertainment Experience" auszustatten. Izumi Kawanishi, Officer in charge of Mobility Business und COO von Sony Honda Mobility Inc., hat die Pläne des Joint Ventures gegenüber der Financial Times konkretisiert.

Die Markteinführung der E-Autos ist für 2025 in Nordamerika geplant. Der COO des Joint Venture sieht den Content von Sony als eine Stärke gegenüber Tesla an. Mit diesem Angebot wollen sie sich von Tesla abgrenzen, die keinen eigenen Content oder Service anbieten. Weiterhin erläutert er, dass es technologisch möglich wäre, die Hardware der PlayStation 5 in die Fahrzeuge einzubauen.

Adriano D'Adamo