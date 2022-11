Hamburg Games Conference 2023 zum Thema "Invest in Games"

Die Hamburg Games Conference 2023 findet Anfang März wieder als Präsenz-Event in der Elbmetropole statt. Das Leitthema lautet "Invest in Games". Es soll die aktuelle Entwicklung der internationalen Gamesindustrie beleuchtet werden, aber auch Themen wie Förderung und die Herausforderungen des Wachstumsmarkts.

Am 1. und 2. März 2023 kehrt die Hamburg Games Conference als Präsenz-Event in die Hansestadt zurück, allerdings an anderer Location, im Altonaer Museum. Mit dem Leitthema "Invest in Games" soll die aktuelle Entwicklung der internationalen Gamesindustrie beleuchtet werden. Es geht um Finanzierung, die Auswirkungen der M&A-Welle und die Potenziale im Markt für Computer- und Videospiele aus der Perspektive von Spielestudios und Investor:innen. Der zweite Track thematisiert Förderung und Chancen sowie Herausforderungen des Wachstumsmarkts Games. Es werden Speaker:innen ihre Erfahrungen und Best Practices zur Finanzierung digitaler Spiele durch Investitionen oder Förderung und deren Vermarktung teilen. Außerdem werden in einem Expo-Bereich sowohl Games als auch Services präsentiert.

"Unser Konferenzthema 'Invest in Games' hat viele Facetten - mit der Hamburg Games Conference 2023 schaffen wir eine Plattform, um Wissen und konkrete Erfahrungen zu teilen. Sowohl was die großen Zusammenhänge angeht als auch ganz konkrete Best Practices für die vielfältigen Unternehmen und Start-ups, die in Hamburg und weltweit in der Gameswirtschaft aktiv sind", sagt dazu Dennis Schoubye, Leiter der Standortinitiative Gamecity Hamburg, die Mitveranstalterin der Hamburg Games Conference ist.

Das Organisationsteam, bestehend aus Super Crowd Entertainment, Gamecity Hamburg und Graef Rechtsanwälte, wird in Kürze die Speaker:innen für die Konferenz bekannt geben. Der Vorverkauf der Tickets, mit vergünstigten Early Bird Tickets, läuft bereits. Bis zum 20. Januar 2023 läuft der Call for Speakers für die HGC 2023.

"Die zahlreichen Deals in der Games-Branche in jüngster Vergangenheit zeigen, dass es sich lohnt in Games und Games-Unternehmen zu investieren. Hierzu möchten wir in einer reinen Präsenzveranstaltung Beispiele und Best-Practices vorstellen. Die Hamburg Games Conference steht dabei für innovativen Content, hochwertige Kontakte und inspirierenden Austausch", erklärt Dr. Ralph Oliver Graef, Managing Partner der mitveranstaltenden Sozietät Graef Rechtsanwälte.

Nach zwei Ausgaben mit Online- und Hybridkonzepten wird das Programm der 14. Konferenz wieder vor Ort stattfinden. Zuletzt konnte die Hamburg Games Conference Hybrid im Jahr 2022 mehr als 600 Teilnehmer:innen online und in Hamburg begrüßen.

Marcel Kleffmann