13. InnoGames Game Jam: 25 Computerspiele in 48 Stunden

Über 100 Personen nahmen am 13. InnoGames Game Jam teil. Unter dem Motto "Control the Level" sind 25 neue Computerspiele innerhalb von 48 Stunden entstanden.

"Control the Level" lautete das Motto des 13. InnoGames Game Jams. Dieser fand vom 11. bis 13. November in Hybridform in Hamburg und online statt. 113 Designer:innen, Grafiker:innen und Programmierer:innen nahmen teil. Das Ergebnis sind 25 neue Computerspiele, die innerhalb von 48 Stunden entstanden sind.

Von allen Spielen wurden drei Gewinner ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte "Do you even lift, girl?" vom Team "Die Drei Dudes", in dem das Fahrstuhlpersonal die Gäste zu ihren gewünschten Etagen bringen muss. Platz zwei ging an "Tremble Cave" vom Team "Red Bear Productions". In dem Spiel müssen die Attraktionen einer Geisterbahn gesteuert werden, ohne die Gäste zu Tode zu erschrecken. "You are Cheese" vom Team "Cheezcrackerz" nimmt den dritten Platz ein. Der Titel versetzt Spieler:innen in die Rolle einer Maus, die durch ein Labyrinth zum Käse navigiert werden muss.

"Die geballte Kreativität, die von den Jammern freigesetzt wurde, war wie immer überwältigend. Bevor man ein Motto als Rahmen festlegt - in diesem Fall "Control the Level" - macht man sich ausgiebig Gedanken, wie es interpretiert werden könnte. Und doch wurden wir wieder überrascht, auf welche faszinierend verrückten Ideen die Teilnehmer:innen gekommen sind. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, einen herzlichen Glückwunsch an die Sieger:innen und Kudos an das Projekt-Team für die großartige Organisation. Der nächste Jam kann (und wird) kommen", so Hendrik Rakemann, Projektleiter des Game Jams.

Adriano D'Adamo