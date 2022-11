Twitch bringt die Live-Shopping-Gameshow "POG Picks" nach Deutschland

Twitch bringt die interaktive Live-Shopping-Gameshow "POG Picks" nach Deutschland. Das Format wurde bereits in den USA, Kanada und Australien produziert und traf laut Aussagen von Twitch auf große Begeisterung. Die erste Folge findet am 25. November auf dem offiziellen Kanal von Twitch Deutschland statt. Die Moderation übernimmt der Streamer Christian "Vlesk" Scheitzeneder. In der Social-Commere-Gamingshow treten Team Deutschland gegen Team Großbritannien an. Die Teilnehmer:innen können die vorgestellten Produkte gewinnen. Neben den Produktpräsentationen wird die Show auch Community-Challenges beinhalten. Die Gaming-Challenges umfassen "Playerunknown's Battlegrounds", "Gotham Knights" und "Warhammer 40". Laut eigenen Angaben wird wird Twitch für die Show die Beziehung zu Amazon nutzen, um "maßgeschneiderte Lösungen für Werbetreibende zu entwickeln, um authentisch mit der Generation Z und den Millennials in Kontakt zu treten". "POG Picks" wird bis Ende des Jahres in Europa, Nordamerika und Asien produziert.

"Wir freuen uns, das Live-Shopping-Erlebnis von Twitch zum ersten Mal auch nach Deutschland und Großbritannien zu bringen, nachdem die Serie in der Twitch-Community in den USA, Kanada und Australien für so viel Begeisterung gesorgt hat. Jede POG-Picks-Show wird individuell gestaltet, um die lokale Community bestmöglich anzusprechen. Seit der ersten Ausgabe haben wir die Sponsoring-Einnahmen aus den POG Picks-Shows fast verdreifacht und sind auf dem besten Weg, die Anzahl der Shows in 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast zu verdoppeln. Der Ausbau der Live-Shopping Gameshow ist der beste Beweis für den Wunsch der Community nach Live-Unterhaltung innerhalb des Einkaufserlebnisses", so Adam Harris, Global Head of Twitch's Brand Partnership Studio.

Adriano D'Adamo