DreamHack Atlanta zählte mehr als 27.000 Besucher:innen vergangene Woche

Die DreamHack Atlanta fand vom 18. bis 20. November im Georgia World Congress Center statt. Über 27.000 Menschen aus 21 Ländern besuchten das Gaming- und Lifestyle-Festival. Im Vorfeld spendete die DreamHack Atlanta über 3.500 Ticket mit einem Gesamtwert von über 250.000 Dollar. Die Tickets wurden an Studierende, Klubs, Sporttrainer von Schulen und deren Familien gespendet, damit sie mehr über die Videospielindustrie der USA und dem US-Bundesstaat Georgia. Über 30 High-School-Schüler:innen nahmen an Panels teil, um zu erfahren, wie sie eine Karriere in der Videospielindustrie beginnen können.

Über die drei Tage hinweg fanden verschiedene Turniere statt. Der Preispool umfasste mehr als 350.000 Dollar. Das Preisgeld für das Turnier "DreamHack Featuring Fortnite" betrug 100.000 Dollar und wurde vom Teilnehmer "Boltz" gewonnen Die "DreamHack Starcraft 2 Masters" und das Preisgeld von 15.000 Dollar wurden von "her0" gewonnen. Der Preispool für das Turnier betrug 100.000 Dollar, die auf 64 Plätze aufgeteilt wurden. Im Preispool für die "Magic: The Gathering U.S. Regional Championship" befanden sich 130.000 Dollar. "Matthew Saypoff from Mono-WhiteHumans" belegte den ersten Platz und erhielt dafür 30.000 Dollar. Der Preispool für die Fighting Games umfasste 39.000 Euro. Weiterhin wurde ein Cosplay-Wettbewerb abgehalten mit einem Preisgeld von 2.500 Dollar.

"Es war einfach ein großartiges Erlebnis, endlich wieder in Atlanta zu sein und das Festival live zu erleben. Man konnte die Aufregung in der Luft das ganze Wochenende über spüren. Vielen Dank an alle Festivalbesucher:innen, welche die Gaming-Community an diesem Wochenende zum Leben erweckt haben. Wir möchten auch allen gratulieren, die an diesem Wochenende an einem Wettbewerb teilgenommen haben, egal ob im Amateur-, Hochschul- oder Profibereich, und wir möchten all unseren Partner:innen dafür danken, dass sie dies möglich gemacht haben. Die DreamHack liebt Atlanta und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr wieder dabei zu sein", sagte Shahin Zarrabi, VP of Strategy & Growth der DreamHack.

Zu den Special Guests der DreamHack zählten unter anderem der Rapper T-Pain, Streamer "DrLupo", die Content Creator Tyler "TeeP" Polchow, "Big Cheese" und "MrSavage".

Die nächste DreamHack findet am 9. Dezember in Hannover statt. Rocket Beans Entertainment zusammen mit Freaks 4U Gaming und Instinct3 eine weitere Ausgabe der Gamevasion vor Ort veranstalten.

Adriano D'Adamo