E-Sport-Landesverband SH lädt zu Networkingtreffen im Dezember

Im Rahmen der Regionalen E-Sport-Tage lädt der E-Sport-Landesverband Schleswig-Holstein (SH) mit Unterstützung des eSport-Bund Deutschland e.V. zum kostenfreien Networking-Event "E-Sport SH - Let's Meet!" ein. Das Treffen richtet sich an alle, alle, die sich im Land mit E-Sport beschäftigen oder in den E-Sport einsteigen wollen. Das schließt etwa (E-)Sport-Vereine, Jugend- oder Bildungsstätten, sowie Personen mit privatem Interesse ein.

Die Teilnehmenden des vierstündigen Events erwarten Impulsvorträgen, Netzwerkarbeit und Fokusgruppen zu den Themen "Jugendschutz", "Gesundheit", "Bildung" und "Wirtschaft". Unter anderem sind Expert:innen der Stadt Kiel, des eSport-Bund Deutschland sowie das Landeszentrums für eSport und Digitalisierung SH als Referent:innen angekündigt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Das Treffen findet am Freitag, den 02.12.2022 von 16:00 bis 20:00 Uhr im Landeszentrum für eSport und Digitalisierung SH (LEZ SH), Holstenbrücke 4-6, in Kiel statt. Um Voranmeldung bis 30.11. unter diesem Link wird gebeten.

EVSH-Vorsitzender Phillip Ebben zu der landesweiten Netzwerkveranstaltung: "Die Vernetzung der E-Sport-Akteur:innen in Schleswig-Holstein ist uns als Landesverband ein besonderes Anliegen. Mit dem Netzwerktreffen möchten wir bewusst einen niedrigschwelligen Einstiegspunkt in den Themenbereich E-Sport schaffen, um nicht nur die bereits sehr affine Szene inhaltlich abzuholen. Mit Fokus auf Breitensport konzentrieren wir uns dabei maßgeblich auf den gemeinnützig aktiven Bereich, doch auch wirtschaftliche Potenziale für den E-Sport-Standort Schleswig-Holstein werden Thema sein. Vor allem möchten wir jedoch gemeinsam mit vielfältigen Interessensgruppen eine gute Zeit verbringen und einander inspirieren, um so interdisziplinäre Kooperationen im Land zu begünstigen."

