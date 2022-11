Global Top Round kürt diesjährige Top Ten

Auf der Global Top Round Conference, die am 10. und 11. November in Lulea, Schweden, stattfand, hat der Accelerator Global Top Round (GTR) die zehn Studios gekürt, die bis zu 40.000 Dollar Investment erhalten und vom GTR-Netzwerk profitieren. Anders als in den Vorjahren sind diesmal keine Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, dafür aus zahlreichen anderen europäischen Ländern. Die Gewinnerteams sind:

Mastodonte (Frankreich) mit "Beat The Clock" Studio Chahut (Frankreich) mit "Dog In The Machine"?CinderCat Games (Dänemark) mit "Glum" Melbot Studios (Spanien) mit "GodsTV" Studio 85 (Brasilien) mit "Magicards: The Elemental Kingdoms" Blackbox Studios (UK) mit "Mecha Attack" Enchanted Works (Niederlande) mit "Nomori" Digital Devoltion Games (Dänemarkt) mit "Project Tumble" Sager Entertainment Group (USA) mit "Sepctrum: Tactial Stealth Action" Pentakill Studios (Spanien) mit "The Occultist"