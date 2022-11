Nominierte für erste Game-Soundtracks-Grammys

Bei den Grammys werden nächstes Jahr zum ersten Mal auch Videospiel-Soundtracks ausgezeichnet. Die Nominierten in der Kategorie "Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media" wurden nun bekannt gegeben.

Nächstes Jahr werden zum ersten Mal die Grammys auch an Videospiel-Soundtracks vergeben. Nun gab die Recording Academy die Nominierten in der neuen Kategorie "Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media" beziehungsweise "Bester Soundtrack für ein Videospiel und anderen interaktiven Medien" bekannt. Die Nominierten sind Richard Jacques für "Marvel's Guardians of the Galaxy", Bear McCreary für "Call of Duty Vanguard", Austin Wintory für "Aliens: Fireteam Elite" und Stephanie Economou für "Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok". Die 65. Grammys finden am 5. Februar 2023 in der Crypto.com-Arena in Los Angeles statt.

Adriano D'Adamo