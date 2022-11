Blizzard-Titel ab 2023 nicht mehr in China verfügbar

Blizzard und der chinesische Publisher NetEase gehen getrennte Wege. Man habe sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, heißt es von Seiten Activisions. Damit ist ab 2023 nur noch "Diablo Immortal" als einziger Blizzard-Titel in der Volksrepublik China spielbar. "WoW", "Overwatch", "Hearthstone", "StarCraft", "WarCraft", "Heroes of the Storm" und "Diablo III" werden abgeschaltet.

Activision Blizzard und der chinesische Publisher NetEase kündigen an, ab 2023 getrennte Wege zu gehen. Seit 2008 vertreibt NetEase die Online-Titel von Blizzard in China, nun kamen die beiden Unternehmen bei Vertragsverhandlungen zu keiner Einigung. Damit wird der Betrieb der Blizzard-Titel "World of Warcraft", "Hearthstone", "Warcraft III: Reforged", "Overwatch", "StarCraft", "Diablo III" und "Heroes of the Storm". "Diablo Immortal" wird ebenfalls von NetEase in China gepublisht, läuft allerdings unter einem anderen Vertrag und bleibt nach jetzigem Stand auch nach 2023 in China verfügbar.

Blizzard bestätigt, dass die aktuellen Versionen zu "World of Warcraft: Dragonflight", "Hearthstone: March of the Lich King" und die zweite Saison von "Overwatch 2" dennoch wie geplant bis Ende des Jahres nach China kommen.

Das Ende der Blizzard-Titel in der Volksrepublik China verheißt wenig Gutes für den chinesischen Spielemarkt, der sich laut internationaler Prognosen derzeit ohnehin bereits im Rückgang befindet, auch aufgrund verstärktem Vorgehen der Regierung gegen jugendgefährdende Praktiken.

"Wir sind unendlich dankbar für die Leidenschaft, die unsere chinesische Community in den fast 20 Jahren, in denen wir unsere Spiele über NetEase und andere Partner nach China gebracht haben, gezeigt hat", sagte Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. "Ihr Enthusiasmus und ihre Kreativität inspirieren uns, und wir suchen nach Alternativen, um unsere Spiele auch in Zukunft zu den Spielern zu bringen."

Pascal Wagner