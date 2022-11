"Super Dungeon Maker" als Lehrmittel für Leveldesign-Studierende

Firechick aus Düsseldorf und rokaplay aus Darmstadt werden "Super Dungeon Maker" kostenlos für die akademische Lehre zur Verfügung stellen, sofern die Universitäten auch Leveldesign-Studiengänge anbieten. Einige Universitäten in Europa und Nordamerika nutzen das Spiel bereits, um Studierende mit den Besonderheiten des Themas Leveldesign vertraut zu machen. "Wir würden gerne weiteren Bildungsinstitutionen Steam-Codes anbieten und so die Freude am Gamedesign noch mehr Leuten näherbringen", heißt es in der Ankündigung. Interessierte Universitäten sollen sich via E-Mail an "edu@rokaplay.com" wenden, wenn gleich mehrere Codes für entsprechende Kurse nötig sind.

Das Spiel wird folgendermaßen beschrieben: "Super Dungeon Maker ist ein kreativer Dungeon-Entwickler, inspiriert vom klassischen SNES Zelda, Super Mario Maker, Levelhead Platform Maker und anderen klassischen Spielen. Er bietet einen umfangreichen Level-Entwickler, über 1.000 von der Community erstellte Dungeons voller Feinde, geheimer Räume, Fallen, cleverer Gameplay-Mechaniken und Beute! Das Spiel ist momentan auf PC im Early Access bei Steam erhältlich und sammelt derzeit über Kickstarter Geld für eine Switch-Portierung." Der Early Access auf Steam soll 2023 beendet werden.

Marcel Kleffmann