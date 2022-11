Newzoo: Globaler Games-Markt wird 2022 mehr als vier Prozent an Umsatz verlieren

Im Mai hat das Marktforschungsinstitut Newzoo noch eine Prognose über das Wachstum des globalen Videospielmarkts abgegeben. Die Prognose sagte für 2022 mehr als fünf Prozent Wachstum voraus. In einem neuen Bericht rudert Newzoo zurück und spricht von einem Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf voraussichtlich 184,4 Milliarden Dollar beziehungsweise 176,91 Milliarden Euro globalen Umsatz. Das wäre das erste Jahr ohne Wachstum seit 2020. Für den Bericht analysierte das Institut die Geschäftsberichte von über 150 öffentlich gelisteten Unternehmen für die ersten sechs Monate des Jahres.

Während der Umsatz mit PC-Games relativ stabil geblieben ist, prognostiziert Newzoo, dass der Mobile- und Konsolenmarkt abnehmen werden. Der Mobilemarkt soll 2022 laut dem Marktforschungsinstitut einen Umsatz von 92,2 Milliarden Dollar generieren, was 88,45 Milliarden Euro und einem Umsatzrückgang von 6,4 Prozent zum Vorjahr entspricht. Laut Newzoo wird der Konsolenmarkt 2022 51,8 Milliarden Euro generieren, was umgerechnet 49,7 Milliarden Euro sind. Das entspricht einem Umsatzrückgang von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

China und die USA machen zusammen 49 Prozent der globalen Einnahmen durch Games aus. Trotz neuer Regularien der chinesischen Regierung hinsichtlich der Nutzung von Videospielen, bleibt China der größte Gaming-Markt. Für den asiatisch-pazifischen Markt nehmen China, Japan und Südkorea die wichtigsten Plätze ein, aber haben auch an Umsatz verloren. Der pazifisch-asiatische Markt wird laut Newzoo dieses Jahr 87,9 Milliarden Dollar generieren, was einem Umsatz von 84,33 Milliarden Euro entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 5,6 Prozent weniger. Der Umsatz in Nordamerika soll voraussichtlich um 5,1 Prozent und in Europa um 3,5 Prozent zurückgehen. Weiterhin prognostiziert Newzoo dem Games-Markt ein jährliches Wachstum von 3,4 Prozent, der voraussichtlich 211,2 Milliarden Dollar beziehungsweise 202,62 Milliarden Euro bis 2025 erwirtschaften wird. Auch die Anzahl der Spieler:innen soll ein Wachstum erleben.

Adriano D'Adamo