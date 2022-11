Berlin erklärt sich zur SxSW-freien Zone

In Berlin wollte man 2023 einen Branchentreff für Kreativwirtschaft und Technologie anschieben. 3,5 Millionen Euro an Fördergeldern hatte das Land dafür eingeplant. Mit im Boot sein sollten der Springer Verlag und Penske Media, Mehrheitseigner des Festivals South by Southwest (SxSW). Nun aber kommt es zur Kehrtwende.

Nun aber kommt es zur Kehrtwende: Wie erneut der "Tagesspiegel" erfahren haben will, habe der Senat seine Förderzusage zurückgezogen. Zuvor soll das Veranstalter-Konsortium Zusagen nicht eingehalten haben und nun doch erst für 2024 eine Premiere in Berlin planen wollen.

Laut Informationen des "Checkpoint"-Newsletters der Zeitung sei ein für Donnerstag geplantes Gespräch mit Partnern wie der Clubcommission oder den Veranstalter:innen der Re:publica inzwischen abgesagt worden.

Mit dem angepeilten Start eines Kreativfestivals im Sommer wäre ein mit millionenschweren Fördergeldern bedachtes Projekt in Konkurrenz zu etablierten Branchentreffs wie dem Reeperbahn Festival in Hamburg, der c/o pop in Köln oder der Most Wanted: Music in Berlin getreten.

Der Springer-Verlag ist unter anderem mit dem deutschen "Rolling Stone" und "Musikexpress" im Musikbereich aktiv, zur Penske Media Group gehören Marken wie "Billboard", "Hollywood Reporter" oder "Variety" sowie der "Rolling Stone". Nachdem die Corona-Krise dem US-Branchentreff SXSW schwer zugesetzt hatte, stieg Penske Media dort im Frühjahr 2021 ein, zuletzt kamen Expansionspläne der SxSW für den Herbst 2023 nach Sydney auf.

Text: Knut Schlinger