G2 Esports und Oakley verkünden Partnerschaft

Nach der Zusammenarbeit mit dem österreichischen Distributor Aqipa für seine Gaming-Brillen steigt Oakley nun auch ins eSport-Sponsoring ein: In einer Pressemeldung verkünden G2 Esports und Oakley Gaming heute ihre Kooperation. Der Brillenhersteller versorgt das deutsche Team dabei exklusiv mit Gaming- und Korrektionsbrillen. Die mehrjährige Kooperation startet mit der Valorant Champions Tour 22 Game Changers Championship für Frauenmannschaften in Berlin. Bei dem Turnier wird das Team G2 Gozen mit Oakley-Gaming-Produkten wie der NXTLVL-Brillenserie ausgestattet sein.

"Oakley ist die prestigeträchtigste Marke, die es auf dem Brillen-Markt gibt, und wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft", kommentiert Irina Shames, Chief Revenue Officer bei G2 Esports. "Dies ist mehr als nur eine Partnerschaft - wir teilen Ideen und Impulse miteinander und helfen bei der Entwicklung einiger der besten Brillen der Branche. Jeder Zentimeter Präzision ist wichtig für Spitzenleistungen, deshalb freuen wir uns ganz besonders, unseren Talenten zusammen mit Oakley genau das zu bieten."

"Seit Oakley seine erste Brille 'NXTLVL' speziell für die Gaming-Industrie auf den Markt gebracht hat, sind wir nun noch einen weiteren Schritt gegangen, um unser langfristiges Engagement für die Bereitstellung von Hochleistungsprodukten und -erlebnissen für Gamer auf der ganzen Welt zu unterstreichen," fügt Corey Hill, Head of Global Sports Marketing bei Oakley, hinzu. "Als einer der angesehensten Namen in der Branche ist G2 ein erstklassiger Partner, der unser Ziel teilt, alle Gamer und Fans dabei zu unterstützen den Fortschritt voranzutreiben und noch mehr Menschen in der Gaming-Welt willkommen zu heißen."

Pascal Wagner