Bandai Namco enthüllt Tamagotchi-Modekollaboration mit Max&Co.

Bandai Namco enthüllte heute eine Modekooperation auf Basis der Tamagotchi-Lizenz. Diese wird in Zusammenarbeit mit Max&Co. 2023 erscheinen und trägt den Namen "Tamagotchi in Paris".

Für die Modekollektion "Tamagotchi in Paris" kollaboriert Bandai Namco mit Max&Co. und wird voraussichtlich Mitte 2023 erscheinen. Die Kollektion umfasst unter anderem Oberteile mit der ikonischen Pixelfigur. Das Design der Kleidungsstücke soll die Nostalgie der 90er Jahre mit einem französischen Stil verbinden.

"Wir freuen uns sehr darüber mit Tamagotchi zusammenzuarbeiten, um die Botschaft von Spaß, Verspieltheit und Kreativität für Max&Co. während der gesamten '&Collaboration' zu verbreiten. Für das Max&Co.-Team war dies eine einzigartige Gelegenheit für die gemeinsame Entwicklung von Kreativität und wir sind sehr froh und dankbar für die Partnerschaft mit einer so einer ikonischen Marke", sagte Maria Giulia Prezioso Maramotti, Omnichannel Retail Director zusammen mit Elia Maramotti, Brand Director von MAX&Co, über die Modekooperation. "Wir freuen uns sehr über diese '&Co.-Laboration', die das ikonische Tamagotchi auf eine Reise nach Paris zu bringen und es der Modewelt vorstellen wird", so Aâdil Tayouga, Head of Licensing and Strategic Partnerships bei Bandai Namco Europe.

Adriano D'Adamo