"Landwirtschafts-Simulator 22" knackt vier Millionen Verkäufe

Der "Landwirtschafts-Simulator 22", der am 21. November 2021 veröffentlicht wurde, hat sich seit Verkaufsstart über vier Millionen Mal weltweit verkauft. Es ist der erste Teil der erfolgreichen Reihe, den Giants Software weltweit selbst vertreibt. "Ein Jahr seit der Erstveröffentlichung des Landwirtschafts-Simulator 22. Ein Jahr voller zusätzlicher Inhalte - viele davon kostenlos ? und nun eine der spielerisch ambitioniertesten Erweiterungen, die wir je gemacht haben", kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei Giants Software. "Die neue, erfolgreiche Ära der Marke Farming Simulator im Self-Publishing ist gesichert. Eine Ära, in der sich der Landwirtschafts-Simulator 22 seit dem Start über vier Millionen Mal verkaufte". In der ersten Woche nach Verkaufsstart verkaufte sich der "Landwirtschafts-Simulator 22" weltweit 1,5 Millionen Mal. Nach neun Wochen erreichte man die drei Millionen.

Zudem erscheinen heute Platinum Edition und Platinum Expansion. Mit der Erweiterung für das Basisspiel wird der forstwirtschaftliche Teil der Landwirtschaft ausgebaut, mit über 40 neuen Fahrzeugen und Gegenständen von Volvo Group, Impex, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller, Westtech und anderen Marken. Die Platinum Edition kombiniert das Basisspiel mit der Erweiterung und erhöht die Anzahl der Maschinen auf mehr als 500 authentisch digitalisierte Maschinen und Werkzeuge von über 150 Herstellern. Neu ist ebenfalls die Karte "Silverrun Forest", in der die neue Maschinerie gleich ausprobiert werden kann.

Giants: "Landwirte ernten Bäume mit modernsten Maschinen wie dem Volvo EC380DL und einer Vielzahl von Harvester-Aggregaten. Sie ziehen Stämme mit Forstspezialschleppern wie dem Pfanzelt Pm Trac oder Forstwinden durch die dichten Wälder und überwinden unwegsames Gelände mit Seilkränen wie dem Koller K 300-T, der Hunderte von Metern an Kabeln durch den Wald spannt. Mit Versandcontainern liefern sie die Stämme zu neuen Produktionsstätten oder Bauprojekten, um Boote, Hundehütten oder Möbel herstellen zu lassen. Viele neue Verkaufsstellen und Produktionsstätten sind in Silverrun Forest angesiedelt."

Marcel Kleffmann