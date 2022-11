Thunderful übernimmt Jumpship, Dino Patti wird Strategic Advisor

Thunderful hat eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Jumpship getroffen. Das britische Studio wurde 2017 von Chris Olsen und Dino Patti, Ex-CEO und Mitbegründer der "Limbo"-Macher Playdead, gegründet. Das Team arbeitet seither an dem Sci-Fi-Abenteuer "Somerville", das heute erscheint. Dino Patti wird außerdem eine neue Rolle als strategischer Berater für Thunderful Games übernehmen.

Agostino Simonetta, Chief Gaming Officer bei Thunderful Games: "Die Erweiterung unserer bereits vielfältigen und talentierten Teams unter dem Dach der Thunderful Studios ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, starke interne IPs aufzubauen." Jumpship wird als Thunderful-Studio weiterhin seine kreative Autonomie bewahren und in Zukunft storygetriebene Spiele entwickeln.

"Thunderful verschiebt die Grenzen, indem das Unternehmen eine Familie von Spielestudios formt, die unter einem Dach arbeiten, das Autonomie und kreative Visionen unterstützt. Unser Team setzt seinen eigenen Kurs, und es ist großartig, einen Partner zu finden, der das nicht nur versteht, sondern uns auch wirklich unterstützen kann", so Claire Boissiere, Jumpship Studio Director. Mitbegründer Dino Patti ergänzt: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Partnerschaft mit Thunderful und bei dem, was sie für Jumpship bedeutet. Ich kenne Agostino schon sehr lange und wir haben eine starke Vertrauensbasis aufgebaut. Wir sprechen seit etwa einem Jahr über diese Möglichkeit, und in dieser Zeit bin ich nur noch mehr davon überzeugt worden, dass dies eine großartige Gelegenheit für Jumpship und Thunderful gleichermaßen ist."

Die Jumpship-Übernahme ist die erste Akquisition von Thunderful, seit Anders Maiqvist die CEO-Funktion übernommen hat. Es ist die zehnte Studio-Akquisition von Thunderful insgesamt.

Marcel Kleffmann