Ein Sechstel der Deutschen will Gaming-Zubehör für Smartphones

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter 2.039 Befragten im Auftrag des game - Verband der deutschen Games-Branche zeigt das große Interesse der Deutschen am Smartphone als Gaming-Gerät. 23 Prozent der Deutschen spielen Games auf dem Handybildschirm. Entsprechend ist auch das Interesse an auf Gaming spezialisierten Smartphones nicht gering: 17 Prozent und damit etwa ein Sechstel der Befragten bekundet Interesse. Besonders groß ist dieses in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen, die sich sogar zu 28 Prozent für spezialisierte Smartphone-Hardware interessieren.

15 Prozent der Befragten gaben außerdem an, Interesse an spezialisierten Gamepads für Smartphones zu haben, die dem Touchscreen eigene Button-Layouts und bessere Haptik hinzufügen. Selbige werden auch für Gaming-Unternehmen immer interessanter: So kündigte etwa Sony erst vor kurzem eine lizenzierte Smartphone-Controllervariante von Backbone an. Mit den Gamepads lassen sich nicht nur Mobile Games bedienen, sondern auch Cloud-Streamingdienste für Games auf dem Smartphone besser oder der Originalhardware getreuer spielen.

"Mobile Gaming ist längst Volkssport. Dabei decken Spiele-Apps eine riesige Bandbreite ab: Von einfachen Gelegenheitsspielen für zwischendurch, über technisch immer anspruchsvollere Games bis hin zu Esport-Turnieren ist auf dem Smartphone jedes Genre und Fähigkeiten-Level vertreten. So vielfältig wie Spiele-Apps heute sind, so umfangreich ist auch das Angebot für Smartphone-Spielende, das von speziellen Hochleistungsgeräten bis zu Mobile-Controllern reicht und bei immer mehr Deutschen auf großes Interesse stößt?, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game ? Verband der deutschen Games-Branche.

Pascal Wagner