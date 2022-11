Xbox veröffentlicht Transparenzreport für erstes Halbjahr 2022

Im Zuge seiner neu erklärten Transparenzbemühungen, auch bedingt durch das laufende Übernahmeverfahren von Activision Blizzard, hat Microsoft den ersten Xbox Transparency Report veröffentlicht. Ein solcher soll künftig halbjährlich öffentlich einsehbar erscheinen.

Der Xbox Transparency Report gibt unter anderem Auskunft über von Microsoft durchgeführte Eingriffe in die die eigenen Communities und Infrastrukturen, etwa durch Moderation.

Im Zeitraum vom Januar bis Juni 2022 moderierte Xbox 4,33 Millionen sogenannte "nicht authentische Konten", also Bots und solche Konten, die für Scamming- und Spamming-Nachrichten ausgelegt waren. Das entspricht 57 Prozent aller durchgeführten Moderationen im angegebenen Zeitraum.

Der Bericht stellt außerdem Meldetools und Community-Richtlinien der Xbox-Plattformen genauer vor und gibt auch Informationen über Profileinstellungen zum Schutz der eigenen Daten und Kontrollmaßnahmen für die Accounts von Kindern.

Der Transparency Report verweist zudem für die Verarbeitung von Straftaten auf Microsoft halbjährlichen Digital Safety Content Report, in dem die Meldung von Terrorismus, Sexualstraftaten und jugendgefährdenden Inhalten beschrieben und gesammelt wird. Microsoft berichtet alle entsprechenden Vorkommnisse gemäß US-Gesetzen an die National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) der USA. Im beobachteten Zeitraum des ersten Halbjahrs 2022 meldete Microsoft 53,957 Vorkomnisse an das NCMEC. Davon entfallen 40,722 auf Medieninhalte und 10,207 auf Accountdetails von "gehosteten Kund:innen-Services und Produkten". Damit sind etwa OneDrive, Outlook, Skype und Xbox gemeint. Wie viel exakt auf die Gaming-Services von Microsoft entfallen, gibt der Report nicht an.

Pascal Wagner