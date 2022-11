Die Nominierten für The Game Awards 2022 stehen fest

Die Game-Awards-Veranstalter:innen haben die Nominierten für 2022 angekündigt. Für den Hauptpreis "Game of the Year" kommen "A Plague Tale: Requiem" von Asobo Studio und Focus Entertainment, "Elden Ring" von FromSoftware und Bandai Namco, "God of War Ragnarök" von Sony Santa Monica und Sony Interactive Entertainment, "Horizon Forbidden West" von Guerrilla Games und Sony Interactive Entertainment, "Stray" von BlueTwelve Studio und Annapurna sowie "Xenoblade Chronicles 3" von Monolith Soft und Nintendo infrage. Hoffnungen auf den Preis für das beste Indie-Spiel können sich "Cult of the Lamb" von Massive Monster und Devolver Digital, "Neon White" von Angel Matrix und Annapurna, "Sifu" von Sloclap, "Stray" von BlueTwelve Studio und Annapurna sowie "Tunic" vom Tunic-Team und Finji machen. Spiele und Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind nicht nominiert, mit einer Ausnahme: HandyGames in der Kategorie "Games for Impact" mit "Endling - Extinction is Forever".

"God of War Ragnarök" wurde für die meisten Auszeichnungen nominiert, zehn an der Zahl. Damit liegt das Action-Abenteuer von Kratos vor "Elden Ring" und "Horizon: Forbidden West", die beide jeweils sieben Auszeichnungen erhalten haben. "Stray" wurde für sechs Awards vorgeschlagen, "A Plague Tale: Requiem" für fünf Auszeichnungen. Aus Publishersicht zählt Sony Interactive Entertainment die meisten Nominierungen, und zwar 20. Danach folgen Annapurna Interactive und Nintendo mit jeweils elf Nominierungen, Bandai Namco Entertainment mit acht und Riot Games mit sechs Nominierungen.

Die Nominierungen wurden von einer internationalen Fachjury bestimmt. Die Preisträger werden durch eine gemischte Abstimmung zwischen der stimmberechtigten Jury (90 Prozent) und einem öffentlichen Fan-Voting (10 Prozent) ermittelt, damit könnte das Fan-Voting bei Patt-Situationen entscheidend sein. Eine der neuen Kategorien ist "Beste Adaption", mit der kreative Arbeiten gewürdigt werden, die eine Videospiel-IP möglichst authentisch an andere Medien anpassen.

The Game Awards 2022 beziehungsweise Preisverleihung und Show werden am 9. Dezember um 01:30 Uhr (MEZ) beginnen. Schauplatz der Veranstaltung, die von Geoff Keighley moderiert wird, ist das Microsoft Theater in Los Angeles statt. Die angesetzte Laufzeit ist drei Stunden.

---

Game of the Year

-"A Plague Tale: Requiem"

-"Elden Ring"

-"God of War Ragnarök"

-"Horizon Forbidden West"

-"Stray"

-"Xenoblade Chronicles 3"

---

Best Direction

-"Elden Ring"

-"God of War Ragnarök"

-"Horizon Forbidden West"

-"Immortality"

-"Stray"

---

Best Narrative

-"A Plague Tale: Requiem"

-"Elden Ring"

-"God of War Ragnarök"

-"Horizon Forbidden West"

-"Immortality"

---

Best Art Direction

-"Elden Ring"

-"God of War Ragnarök"

-"Horizon Forbidden West"

-"Scorn"

-"Stray"

---

Best Score and Music

-"A Plague Tale: Requiem"

-"Elden Ring"

-"God of War Ragnarök"

-"Metal Hellsinger"

-"Xenoblade Chronicles 3"

---

Best Audio Design

-"Call of Duty: Modern Warfare II"

-"Elden Ring"

-"God of War Ragnarök"

-"Gran Turismo 7"

-"Horizon Forbidden West"

---

Best Performance

-Ashly Burch als Aloy in "Horizon Forbidden West"

-Charlotte McBurney als Amicia in "A Plague Tale: Requiem"

-Christopher Judge als Kratos in "God of War Ragnarök"

-Manon Gage als Marissa Marcel in "Immortality"

-Sunny Suljic als Atreus in "God of War Ragnarök"

---

Games for Impact

-"A Memoir Blue"

-"As Dusk Falls"

-"Citizen Sleeper"

-"Endling -Extinction is Forever"

-"Hindsight"

-"I Was a Teenage Exocolonist"

---

Best Ongoing

-"Apex Legends"

-"Destiny 2"

-"Final Fantasy XIV"

-"Fortnite"

-"Genshin Impact"

---

Best Indie

-"Cult of the Lamb"

-"Neon White"

-"Sifu"

-"Stray"

-"Tunic"

---

Best Mobile Game

-"Apex Legends"

-"Diablo Immortal"

-"Genshin Impact"

-"Marvel Snao"

-"Tower of Fantasy"

---

Best Community Support

-"Apex Legends"

-"Destiny 2"

-"Final Fantasy XIV"

-"Fortnite"

-"No Man's Sky"

---

Innovation in Accessibility

-"As Dusk Falls"

-"God of War Ragnarök"

-"Return to Monkey Island"

-"The Last of Us Part I"

-"The Quarry"

---

Best VR/AR

-"After The Fall"

-"Among Us VR"

-"Bonelab"

-"Moss: Book II"

-"Red Matter 2"

---

Best Action Game

-"Bayonetta 3"

-"Call of Duty: Modern Warfare II"

-"Neon White"

-"Sifu"

-"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge"

---

Best Action/Adventure Game

-"A Plague Tale: Requiem"

-"God of War Ragnarök"

-"Horizon Forbidden West"

-"Stray"

-"Tunic"

---

Best Role Playing

-"Elden Ring"

-"Live a Live"

-"Pokémon Legends: Arceus"

-"Triangle Strategy"

-"Xenoblade Chronicles 3"

---

Best Fighting

-"DNF Duel"

-"Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R"

-"King of Fighters XV"

-"Multiversus"

-"Sifu"

---

Best Family

-"Kirby and The Forgotten Land"

-"Lego Star Wars: The Skywalker Saga"

-"Mario + Rabbids Spark of Hope"

-"Nintendo Switch Sports"

-"Splatoon 3"

---

Best Sim/Strategy

-"Dune: Spice Wars"

-"Mario + Rabbids Spark of Hope"

-"Total War Warhammer III"

-"Two Point Campus"

-"Victoria 3"

---

Best Sports/Racing

-"F1 2022"

-"FIFA 23"

-"NBA 2K23"

-"Gran Turismo 7"

-"OlliOlli World"

---

Best Multiplayer

-"Call of Duty Modern Warfare II"

-"Multiversus"

-"Overwatch 2"

-"Splatoon 3"

-"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge"

---

Content Creator of the Year

-"Karl Jacobs"

-"Ludwig"

-"Nibellion"

-"Nobru"

-"QTCinderella"

---

Best Debut Indie

-"Neon White"

-"Norco"

-"Stray"

-"Tunic"

-"Vampire Survivors"

---

Best Adaptation

-"Arcane"

-"Cyberpunk Edgerunners"

-"Cuphead Show"

-"Sonic the Hedgehog 2"

-"Uncharted"

---

Most Anticipated Game

-"Final Fantasy XVI"

-"Hogwarts Legacy"

-"Resident Evil 4"

-"Starfield"

-"The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom"

---

Best eSports Game

-"Counter-Strike: Global Offensive"

-"Dota 2"

-"League of Legends"

-"Rocket League"

-"Valorant"

---

Best eSports Athlete

-Jeong "Chovy" Ji-hoon

-Lee "Faker" Sang-hyeok

-Finn "Karrigan" Andersen

-Oleksandr "S1mple" Kostyliev

-Jacob "Yay" Whiteaker

---

Best eSports Team

-"Darkzero eSports"

-"Faze Clan"

-"Gen.G"

-"LA Thieves"

-"Loud"

---

Best eSports Coach

-Andrii "B1ad3" Horodenskyi

-Matheus "BZKA" Tarasconi

-Erik "d00mbr0s" Sandgren

-Robert "Robban" Dahlström

-Go "Score" Dong-bin

---

Best eSports Event

-"EVO 2022"

-"League of Legends Worlds 2022"

-"PGL Major Antwerp 2022"

-"The 2022 Mid-Season Invitational"

-"Valorant Champions 2022"

---

Marcel Kleffmann