Grünen-MdB Banaszak bestätigt: Fördererhöhung gilt auch über 2023 hinaus

Auch weiterhin ist der Antragsstopp des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für die Gamesförderung noch aktiv, doch der Nebel über der Zukunft der Förderung liftet sich stückweise. Nun hat MdB Felix Banaszak, Mitglied des Haushaltsausschusses, des Wirtschaftsausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses für Bündnis 90/Die Grünen, Zahlen für die Games-Förderung nach 2023 genannt: Auch für 2024 und mindestens 2025, wahrscheinlich auch 2026, ist eine Fördererhöhung angedacht. "Für das Jahr 2023 werden zusätzliche 21 Millionen Euro bereit gestellt und für die Folgejahre weitere 24 Millionen," so Banaszak in einem von GamesMarkt angefragten Pressestatement. "Damit soll ein erneuter Antragsstopp nachhaltig verhindert werden. Die Ampelkoalition betont damit ausdrücklich die besondere Bedeutung, die sie der Gamesbranche und ihrem innovativem Charakter beimisst." Die Fördersumme in beiden Jahren dürfte sich damit ebenfalls auf 70 Millionen Euro belaufen - wahrscheinlicher als eine Erhöhung auf 73 Millionen Euro ist, dass für beide Jahre ursprünglich weitere Abzüge geplant waren, wie sie schon 2023 bei der einstmals verkündeten Senkung von 50 auf 48,8 Millionen Euro der Fall waren.

Da Banaszak konkret die Folgejahre von 2023 anspricht und das BMWK versichert, dass bis 2026 die Gamesförderung vom Bundestag mit eingeplant ist, scheint die Zukunft der Förderung also mittelfristig zunächst gesichert.

Banaszak betont ebenfalls die Evaluierung der Förderrichtlinien, die auch das BMWK angekündigt hatte. Er nennt zudem konkret in den Blick genommene Kriterien: Neben aktuell heiß diskutierten Themenkomplexen wie Jugendmedienschutz und Verbraucherschutz sollen außerdem "Mitnahme-Effekte verringert" und der Bedarf "vernünftig kalibriert werden", sodass "das Kreativpotential für die Branche maximal gehoben werden" kann. Interessant wird also sein, ob die neuen Förderrichtlinien nicht nur Praktiken, die psychologische Dark Patterns befördern, wie etwa Lootboxen, aus der Förderung ausschließen, sondern auch, wie die neue Richtlinie für Subunternehmen größerer Gamespublisher wirken werden. Deren Förderbedürftigkeit dürfte mit Blick auf ihre Mutterunternehmen dann teilweise durchaus in Frage stehen.

Das vollständige, von GamesMarkt angefragte Statement von MdB Felix Banaszak:

"Die Computerspielförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erfreut sich großer Beliebtheit. Seit ihrem Start im Jahr 2019 konnte eine Vielzahl an Projekten unterstützt werden. Angesichts des großen Interesses an der Computerspielförderung wurden alle aktuell verfügbaren Mittel für das laufende Jahr und zu großen Teilen auch für 2023 gebunden. Deshalb können zeitweilig keine neuen Anträge für die Teilnahme an dem Förderprogramm gestellt werden. Es ist allerdings wichtig zu unterstreichen, dass es sich um einen Antragsstopp, nicht um einen Förderstopp handelt. Bereits bewilligte Fördermittel werden natürlich weiter ausgezahlt.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses mit den Stimmen der Ampelkoalition eine deutliche Erhöhung der Mittel für die Gamesförderung beschlossen wurde. Für das Jahr 2023 werden zusätzliche 21 Millionen Euro bereit gestellt und für die Folgejahre weitere 24 Millionen. Damit soll ein erneuter Antragsstopp nachhaltig verhindert werden. Die Ampelkoalition betont damit ausdrücklich die besondere Bedeutung, die sie der Gamesbranche und ihrem innovativem Charakter beimisst.

Wichtig für die Computerspielförderung ist darüber hinaus die anstehende Evaluierung des Förderprogramms. Diesbezüglich liegt das Augenmerk auf einer zielgerichteteren Ausgestaltung, von der die Games-Branche in Deutschland in Zukunft verstärkt profitieren soll. Minister Habeck hat in seinem Grußwort zur Gamescom im Kontext eines Verweises auf die dramatisch steigende Nachfrage nach weiteren Spieleentwicklungs-Unterstützungsmaßnahmen aufgerufen, in eine Debatte einzusteigen, wie wir den Bedarf vernünftig kalibrieren können, sodass Mitnahme-Effekte verringert, aber das Kreativpotential für die Branche maximal gehoben werden können. Bei dieser Debatte gilt es die Argumente eines progressiven Verbraucherschutzes und ambitionierter Jugendmedienschutzmaßnahmen ebenso zu berücksichtigen um die Subventionen möglichst zielgerichtet und sinnstiftend einzusetzen."

