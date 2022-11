Swiss Game Awards verleihen Doppelpreis an "Far: Changing Tides"

Die Sieger:innen der 9. Swiss Game Awards stehen fest. "Far: Changing Tides" von Okomotive aus Zürich gewinnt den Best Entertainment Game Award und den Audience Choice Award, es ist damit Doppelsieger der Verleihung. "Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions" von Momo-pi Studio aus Bulle gewinnt den Excellence in Execution Award. Der Best Serious Game Award geht an "Lausanne 1830: Histoires de registres", eine Zusammenarbeit des Studios Digital Kingdom aus Vevey und der Lausanner Universitäten EPFL und UNIL. Der Junior Swiss Game Award ging an das Spiel "Vote Now!" des Lausanner UNIL-Studenten Joël Rimaz.

Die Swiss Game Awards werden von der Swiss Game Developers Association (SGDA) verliehen.

Pascal Wagner