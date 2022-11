Krafton plant weitere Investitionen dank Erfolgen mit "PUBG"

Krafton schreibt weiter solide Geschäftszahlen, angefeuert durch Einnahmen von "PUBG: Battlegrounds" auf PC und Konsolen, während die Mobile-Variante etwas an Zugkraft verliert. Der südkoreanische Publisher möchte außerdem weiter investieren, um die Entwicklungskapazitäten zu erweitern. Auf dem Plan stehen die Übernahme von Neon Giant und die Gründung eines "großen" Studios in Kanada.

Das südkoreanische Unternehmen Krafton hat im dritten Quartal, von Juli bis September 2022, den Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal um zwei Prozent gesteigert, auf 433,8 Milliarden KRW, etwa 318 Millionen Euro. Im Vorjahresvergleich ging der Umsatz allerdings um 17 Prozent zurück. Während der Betriebsgewinn im Vergleich zum Q3 2021 um 14 Prozent zurückgegangen ist, stieg der Nettogewinn - um 17 Prozent im Quartalsvergleich und um 27 Prozent im Jahresvergleich - auf 226,4 Milliarden KRW, knapp 166 Millionen Euro.

Vor allem "PUBG: Battlegrounds" wird als Erfolgsfaktor genannt. Der Battle-Royale-Shooter ist im Januar 2022 auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt worden und verzeichnet seitdem einen starken Nutzerzuwachs, besonders in Nordamerika und in anderen westlichen Regionen. Auf dem PC wurden die höchsten Einnahmen seit 2019 verzeichnet, und zwar fast 96 Millionen Euro, ein Plus um 48 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal. Auch auf den Konsolen legten die Umsätze zu, um 22 Prozent im Quartalsvergleich und um 133 Prozent im Vergleich auf Jahresbasis. Regelmäßige Updates für das Spiel werden von Krafton hervorgehoben, darunter die Veröffentlichung der Karte "Deston", Workshop-Inhalte und eine Supercar-Kooperation mit McLaren Automotive.

"PUBG: Mobile" verzeichnete einen Umsatz von 282,4 Milliarden KRW, ca. 207 Millionen Euro, was einem Rückgang von zwölf Prozent im Vorquartal und 26 Prozent im Vorjahresquartal entspricht, obgleich ein Ingame-Konzert mit "Blackpink" und die neue Karte "NUSA" für Aufmerksamkeit sorgten. Um das Spiel attraktiv zu halten und neue Nutzer:innen anzusprechen, soll eine "abgespeckte Version" angeboten werden, die auch auf weniger leistungsfähigen Mobile-Geräten läuft. "Darüber hinaus plant das Unternehmen die Zusammenarbeit mit internationalen Fußballspielern und Supersportwagen-Marken, um ein zusätzliches globales Publikum für das Spiel zu gewinnen", heißt es von Krafton. Des Weiteren werden Bemühungen zur Wiederaufnahme der Dienste von "Battlegrounds Mobile India" fortgesetzt. Das südkoreanische Unternehmen möchte weiterhin in den indischen Spielemarkt investieren.

Blick in die Zukunft: Abgesehen von der Veröffentlichung von "The Callisto Protocol" von Striking Distance am 2. Dezember 2022 möchte Krafton weiter investieren, um die Entwicklungs- und Servicekapazitäten zu erweitern und eine kontinuierliche Pipeline von Premium-Titeln zu haben. In dem Kontext sind Pläne zur Übernahme des schwedischen Studios Neon Giant angekündigt worden. Das für "The Ascent" bekannte Studio arbeitet derzeit an einem Open-World-FPS. Zudem wird die Gründung eines großen Studios in Kanada geplant, das die Entwicklung des Projekts "The Bird That Drinks Tears" leiten soll. Ansonsten befinden sich noch der PvPvE-Hardcore-Looter-Shooter "Project Black Budget", der Multiplayer-PvPvE-Shooter "Project Roam", das nächste Spiel aus der Subnautica-Reihe und die Kartentaktik "Moonbreaker" (Early Access) in Entwicklung.

Marcel Kleffmann