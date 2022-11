NRW-Landesregierung unterstützt Aufbau einer E-Sport-Akademie

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert gemeinsam mit der esports player foundation die neue Esports Academy NRW. Durch gezielte Fördermaßnahmen soll die Akademie junge E-Sport-Talente auf ihrem Weg in die nationale Spitze unterstützen. Die Landesregierung möchte damit ihr E-Sport-Engagement stärken.

Sowohl die Landesregierung Nordrhein NRW als auch die esports player foundation arbeiten beim Aufbau der Esports Academy NRW zusammen. Im ersten Jahr der langfristig angelegten Academy werden 30 E-Sportler:innen in den Spielen "League of Legends", "FIFA" und "Brawl Stars" für mindestens zwölf Monate gefördert. Die Maßnahmen umfassen unter anderem spielspezifische Coachings, sportmedizinische- und sportpsychologische Beratung, Hardware-Ausstattung, Ernährungsberatung und eine duale Karriereplanung. Talente aus Nordrhein-Westfalen können sich ab sofort auf dieser Website bewerben. Die Bewerbungsphase endet am 12. Dezember 2022.

Medienminister Nathanael Liminski: "Nordrhein-Westfalen hat sich zu einer starken Heimat der Computer- und Videospiel-Branche entwickelt. Wir setzen auf eine große Zukunft der Esports an Rhein und Ruhr und bauen dafür die Förderung aus. Wie der klassische Sport vereinigen auch Esports Werte wie Gemeinschaft und Fairness und macht Inklusion und Integration noch leichter möglich. Mit der Esports Academy NRW helfen wir engagierten Esportlerinnen und Esportlern auf ihrem Weg an die nationale Spitze. Dabei geht auch um die persönliche Weiterentwicklung und die berufliche Perspektive für Sportlerinnen und Sportler."

Jörg Adami, Co-Founder der esports player foundation ergänzt: "Die Esports Academy NRW ermöglicht talentierten Esportlerinnen und Esportlern das Training in einem hochprofessionellen Umfeld, um sich so an Routinen von Profi-Sportlerinnen und -sportlern zu gewöhnen. Damit setzt die Landesregierung einen idealen Anker für den Einstieg für zukünftige Profis und vereint erstmalig den Grassrots- und Profi Esports."

Die esports player foundation ist eine "Not-for-Profit-Förderinstitution", die sich für die ganzheitliche Förderung von Talenten im E-Sport einsetzt, heißt es im Pressetext. "Seit der Gründung im Januar 2020 werden zahlreiche Talente durch die Planung dualer Karrieren, die Professionalisierung des Trainings und die Vermittlung einer verantwortungsvollen Lebensweise auf dem Weg an die Weltspitze begleitet."

Marcel Kleffmann