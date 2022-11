CD Projekt Red baut deutsches Kommunikationsteam aus

Das deutsche Kommunikationsteam von CD Projekt Red ist vergrößert worden. Ryan Schou ist seit Ende Oktober 2022 als Community Manager DACH tätig. Schou wechselt damit von der Hauptniederlassung in Warschau nach Deutschland, um dort mit Carolin Wendt die Community-Arbeit weiter zu stärken. Zuvor war er über zwei Jahre als Community Specialist in Polen tätig und betreute unter anderem das Witcher-Kartenspiel "Gwent".

"CD Projekt Red hat gerade einen spannenden Ausblick in die Firmenzukunft gewährt. Ich freue mich deshalb umso mehr darüber, gemeinsam mit dem deutschen Team und mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus Warschau an den zahlreichen kommenden Projekten zu arbeiten", erklärt Schou. "Es ist ein tolles Signal an unsere Fans und Follower, dass unser Studio noch stärker auf die Community-Arbeit und den deutschsprachigen Markt setzt - und dies auch abseits der üblichen Release-Fenster. Mit einem größeren Community-Team können wir zukünftig noch mehr lokale Events und einen intensiveren Austausch mit Spielern und Spielerinnen gewährleisten", so Carolin Wendt.

In Deutschland besteht das Kommunikationsteam von CD Projekt Red damit aus Carolin Wendt, Fabian Döhla und Ryan Schou. Neben der Witcher-Trilogie ist das polnische Unternehmen für "Gwent" und "Cyberpunk 2077" bekannt. Die Entwicklungsteams arbeiten zusammen mit Partnern an einer neuen Witcher-Trilogie, einem Witcher-Spin-off, dem Remake des ersten Witcher-Teils, einer Erweiterung für "Cyberpunk 2077", dem Next-Generation-Update für "The Witcher 3: Wilde Jagd" und an einer dritten Marke.

Marcel Kleffmann