Games-Releases in Kalenderwoche 46 vom 14. bis 20. November 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Pokémon Karmesin und Purpur", "Goat Simulator 3" und "Dark Pictures: The Devil In Me".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

15.11.2022 - "Landwirtschafts-Simulator 22 - Platinum Edition" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Giants Software

Diese Edition enthält das Hauptspiel und die neue Platinum-Erweiterung. Sie ergänzt das Spiel um vier neue Karten. Im Traktoren-Pool wird auch Volvo zum ersten Mal enthalten sein.

15.11.2022 - "Doctor Who: Edge of Reality & Lonely Assassins" für PS4, Xbox One und Switch von astragon Entertainment

Dieses Bundle umfasst zwei Spiele rund um Doctor Who. Beide Spiele sind bereits digital erschienen.

15.11.2022 - "Let's Sing 2023 mit deutschen Hits" für PS4, PS5, Xbox One/ Series und Switch von Plaion

Bis zu acht Spieler:innen können mit diesem Titel Karaoke singen. In dieser Version sind auch deutsche Hits enthalten und weitere können zusätzlich erworben werden. Es kann auch eine zusätzliche Version mit Mikrofonen erworben werden.

15.11.2022 - "Schlümpfe Kart - Turbo Edition" für Switch von Plaion

Der Schlümpfe-Racer umfasst zwölf Strecken und zwölf spielbare Schlümpfe. Jeder Schlumpf besitzt sein eigenes Fahrzeug. Bis zu vier Spieler:innen können im lokalen Multiplayer auf den Strecken losfahren.

15.11.2022 - "Syberia: The World Before - 20 Years Edition" für PS5 und Xbox Series X von astragon Entertainment

"Syberia: The World Before" wird zusammen mit einem Buch zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe. Das Spiel führt die Charaktere auf eine Reise über verschiedene Kontinente und in zwei verschiedene Zeitepochen.

17.11.2022 - "fritz - Don't Call me Chess Bot" für Xbox One/Series von Plaion

Dieses Profi-Schachprogramm verfügt über einen Online-Multiplayer. Weiterhin gibt es sieben Spielstufen, die vom Anfänger bis zum Meister reichen, die Schachbretter ermöglichen sogar Ray-Tracing.

17.11.2022 - "Goat Simulator 3" für PC, PS5 und Xbox Series von Plaion

Die ikonische Ziege ist zurück. Mit neuen Zielen, Minispielen und derselben Physik richtet die Ziege wieder Chaos an. Bei dem Titel handelt es sich eigentlich um den zweiten Teil der Reihe.

18.11.2022 - "Pokémon Karmesin und Purpur" für Switch von Nintendo

Die neunte Generation der Pokémon-Reihe erscheint und führt die Spieler:innen in die von Spanien inspirierte Paldea-Region. Der Titel führt fahrbare Pokémon ein, Trainer:innen können die Open-World außer nun auch gemeinsam erkunden.

18.11.2022 - "Dark Pictures: The Devil In Me" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Bandai Namco

Ein Filmteam dreht in der Nachbildung des Hauses eines Serienkillers. Sobald sie ankommen, stellt sich der Dreh als eine Todesfalle heraus. Spieler:innen können den Verlauf der Geschichte durch eigene Entscheidungen beeinflussen.

18.11.2022 - "Ys VIII: Lacrimosa of Dana - Deluxe Edition" für PS5 von Plaion

Die Ys-Reihe erfreut sich bei Action-RPG-Fans sehr großer Beliebtheit, besonders der achte Teil, der bereits 2016 für PS Vita und die letzten Konsolengeneration erschienen ist. Dieser dreht sich um den Abenteurer Adol, der auf einer vermeintlich einsamen Insel gestrandet ist. Besonders die schnellen Kämpfe und die Musik des Titels sind beliebt. Nun erscheint das Upgrade für PS5 auch physisch.

Digital:

14.11.2022 - "The Oregon Trail" für PC und Switch von Gameloft

Das Remake des Klassikers erscheint neu und bringt viele Neuerungen mit sich. Dazu zählen eine 3D-Umgebung und moderne Beleuchtung. Das Studio verspricht einen modernen Twist für den Titel, der ursprünglich 1971 erschienen ist.

15.11.2022 - "Bravery and Greed" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Team17

Dieses Spiel verbindet Elemente eines Brawlers, Roguelites und Dungeon Crawlers. Vier Spieler:innen können auf Schatzsuche gehen und dabei jeweils eine von vier spielbaren Klassen auswählen.

15.11.2022 - "Pentiment" für PC und Xbox One/Series von Xbox Game Studios

Das neuste Spiel von Obsidian Entertainment, dem Studio hinter "Fallout New Vegas" und "The Outer Wolrds", spielt im Oberbayern des frühen 16. Jahrhunderts. Das Rollenspiel soll sich auf Charakterentwicklung und Entschediungen konzentrieren.

15.11.2022 - "Floodland" für PC von Plaion

Der Klimawandel hat die Erde fast völlig zerstört und die Gebiete geflutet. In den sogenannten Floodlands haben sich Menschen angesiedelt. Diese Siedlungen müssen verwaltet und erweitert werden, um die Menschheit in ein neues Zeitalter zu führen.

15.11.2022 - "Sommerville" für PC und Xbox One/Series von Xbox Game Studios

Ein Vater muss seine Familie vor einer Alien-Invasion in Sicherheit bringen. Das Adventure kommt von Dino Patti, der auch an den Titeln "Limbo" und "Inside" beteiligt war.

16.11.2022 - "Call of Duty: Warzone 2.0" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Activision Blizzard

Das Battle-Royal zu "Call of Duty" geht weiter. Zu den Neuerungen gehören ein neuer Gulag, neue Waffen, Fahrzeuge und Unterwasserkämpfe. Der Download wird wie auch beim ersten Teil sehr groß ausfallen.

17.11.2022 - "Nobody - The Turnaround" für PC von Thermite Games

Der chinesische Survival-Simulator soll das Leben der Arbeiterklasse darstellen. Spieler:innen beginnen das Spiel als Niemand und sind Problemen gegenübergestellt wie Arbeitsunfällen, Krankheiten oder Obdachlosigkeit.

18.11.2022 - "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" für PC von Sony

Nachdem bereits das Abenteuer von Spider-Man von 2018 auf dem PC erschienen es, tut es "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" gleich. Der Titel bietet die bekannte Schwing- und Kampf-Action, aber auch eine neue Geschichte.

18.11.2022 - "Finding Paradise" für Switch von Freebird Games

Der Nachfolger zu "To The Moon" erscheint mit etwas Verspätung nun auch auf der Switch. Die Handlung verfolgt zwei Wissenschaftler, die Personen kurz vor ihrem Tod ihr perfektes Leben leben lassen, aber nur in ihrer Erinnerung.

Adriano D'Adamo