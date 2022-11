Remedy und 505 Games arbeiten zusammen an "Control 2"

Remedy Entertainment aus Finnland und Publisher 505 Games, ein Tochterunternehmen der Digital Bros Group aus Italien, haben angekündigt, gemeinsam an "Control 2" zu arbeiten. Das anfängliche Entwicklungsbudget des Projekts mit dem ehemaligen Codenamen "Heron" beläuft sich auf 50 Millionen Euro. Remedy wird Eigentümer des geistigen Eigentums bleiben. Das Spiel befindet sich derzeit in der Konzeptphase. Die Investitionen in die Entwicklung, das Marketing und die Zeit nach der Markteinführung sowie alle künftigen Nettoeinnahmen werden zu gleichen Teilen zwischen 505 Games und Remedy aufgeteilt.

Remedy wird das Spiel auf PC selbst veröffentlichen. 505 Games wird für den Release auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 übernehmen. "Control 2" wird auf Remedys proprietärer Northlight-Engine und -Tools basieren. Auch "Alan Wake 2", das 2023 erscheinen soll, nutzt diese Technologie.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Remedy zu vertiefen und die Erfolgsgeschichte von "Control" gemeinsam fortzusetzen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 hat sich "Control" über drei Millionen Mal verkauft", sagen Rami und Raffi Galante, Co-CEOs von Digital Bros Group/505 Games. "'Control' ist die größte Investition, die 505 Games je getätigt hat, daher hat es einen besonderen Platz in unseren Herzen. Wir sind der gesamten Spielerschaft dankbar, die "Control" zu einem so langlebigen und beliebten Spiel gemacht hat - und freuen uns umso mehr, "Control 2" herauszubringen".

Marcel Kleffmann