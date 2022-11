Games-Förderung wird auf 70 Millionen Euro erhöht

In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages ist das Budget für die Games-Förderung von 50 Millionen Euro auf 70 Millionen Euro erhöht worden. Der Ende Oktober verhängte Förderantragsstopp, der hohe Welle in der Games-Branche geschlagen hatte (GamesMarkt berichtete), dürfte damit hinfällig sein. Wann wieder Anträge gestellt werden können, entscheidet aber letztendlich das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

"Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Fördermittel sind eine große Erleichterung für die vielen Games-Unternehmen, die bereits mit der Förderung geplant hatten und seit dem Antragsstopp vor teils existenziellen Problemen standen. Dadurch wird die drohende Vollbremsung bei der Aufholjagd Deutschlands zu den internationalen Top-Standorten der Games-Entwicklung abgewendet. Bundestag und Bundesregierung erneuern damit ihr Versprechen, Deutschland zum internationalen Leitmarkt für Games entwickeln zu wollen", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche.

In dem Kontext kritisiert der Verband die fehlende Transparenz bei den vergebenen Mittel und die generell zu niedrige Höhe der Fördermittel. Felix Falk: "Allerdings hat der für viele unerwartet gekommene Antragsstopp die große Schwäche des eigentlich erfolgreichen Förderprogramms offengelegt: So orientieren sich die aktuellen Fördermittel nicht wie in anderen Ländern automatisch am tatsächlichen Bedarf der Branche. In Zusammenspiel mit der geringen Transparenz über den Anteil der bereits vergebenen Mittel ist das aktuelle Förderprogramm damit nicht ausreichend verlässlich und planbar. Deshalb ist es in einem nächsten Schritt wichtig, die Fördermittel für die kommenden Jahre auf 100 Millionen Euro jährlich zu erhöhen. Gleichzeitig muss die Einführung einer Steuererleichterung für die Games-Entwicklung geprüft werden, wie sie von fast allen erfolgreichen Games-Standorten wie Kanada, Frankreich oder Großbritannien angewendet wird. Diese Maßnahmen sind wichtig, damit die Rahmenbedingungen für die Spiele-Entwicklung in Deutschland international wirklich konkurrenzfähig, planbar und verlässlich werden. Dann können sich die kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Potenziale von Games auch in Deutschland voll entfalten".

