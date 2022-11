Wolverine V2 Pro Controller für PlayStation 5 und PC von Razer

Razer hat mit dem Wolverine V2 Pro einen kabellosen Pro-Gaming-Controller für PS5-Konsolen und PC. Das 300 Euro teure Gamepad wird im Rahmen des offiziellen Lizenzierungsprogramms für PlayStation entwickelt und dürfte der erste lizenzierte Controller für die Konsole sein, vorbehaltlich der endgültigen Produktzulassung von Sony Interactive Entertainment. "Der Razer Wolverine V2 Pro bringt ein völlig neues Maß an Geschwindigkeit und Leistung in kompetitives Gaming", sagt Richard Hashim, Head of Mobile & Console Division. "Er bietet alles, was leidenschaftliche Konsolen- und PC-Gamer brauchen, um ihr volles Potential zu entfalten." Wann der Controller erhältlich sein wird, ist unklar. Vertriebswege sind GameStop US & EU, Razer.com und RazerStores.

Der Wolverine V2 Pro verspricht kurze Button-Betätigungswege, ein Acht-Wege-Micro-Switch-D-Pad und HyperTrigger für möglichst schnelle und genaue Eingaben. Hinzukommen sechs programmierbaren Tasten und austauschbare Analog-Sticks für mehr Geschwindigkeit oder Präzision. Der Controller setzt auf eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung über den mitgelieferten USB-Typ-A-Dongle, wodurch die Eingabelatenz reduziert werden soll.

Marcel Kleffmann