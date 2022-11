Aqipa vertreibt Gamingbrillen von Oakley Gaming

Die Gamingbrillen von Oakley wird der österreichische Distributor Aqipa in Europa vertreiben. Mit der Partnerschaft steigt der Premium-Distributor in den Gamingbereich ein, während sich Oakley mit E-Sport-Sponsorings und seinen Produkten an die Marktgruppe der 18- bis 35-Jährige richtet.

Brillenhersteller Oakley und Distributor Aqipa haben eine Vertriebspartnerschaft für die DACH-Region sowie weitere europäische Märkte verkündet. Die Vertriebsvereinbarung soll noch in diesem Jahr beginnen und folgt auf die jüngste Produkteinführung von Oakley Gaming, hierzu gehört eine Brillenkollektion mit der "Prizm Gaming 2.0 Technologie", welche die Blaulichtbelastung durch LEDs reduzieren soll.

Aqipa ist europäischer Distributor für Premium-Marken aus Consumer Electronics und Lifestyle mit Sitz in Österreich. Oakley gehört zu EssilorLuxottica und ist unter anderem für Sportbrillen bekannt. Nach Sponsoringverträgen in der klassischen Sportbranche ist Oakley seit 2021 auch im E-Sport-Bereich aktiv. Anfang Mai 2022 unterzeichnete Oakley schließlich einen mehrjährigen Sponsoringvertrag mit Envy Gaming. "Die Welt des Esports wächst weiter und es ist wichtig, dass wir unser Engagement für die Welt des Gamings weiter ausbauen", so Corey Hill, Leiter des globalen Sportmarketings bei Oakley. "Jeden Tag tauchen neue Athleten in der Szene auf, und wir sind stolz darauf, fortschrittliche Brillen für Gamer jeden Niveaus anzubieten. Speziell für den DACH Raum haben wir außerdem eine Partnerschaft mit G2 Esports in Berlin abgeschlossen." Oakley versucht, mit Kollaborationen die Marktgruppe der 18- bis 35-Jährigen besser zu erreichen, vor allem E-Sport-Interessierte.

Viggo Olsen, VP Business Development bei Aqipa, zur Übernahme der Distribution: "Das Team von Aqipa ist sehr stolz darauf, das Führungsteam von Oakley in Europa davon überzeugt zu haben, mit Aqipa für den Vertrieb im Bereich Consumer Electronics zusammenzuarbeiten. Getreu unserer paneuropäischen Positionierung betraut uns Oakley mit dem Vertrieb in acht Märkten. Die Partnerschaft tritt noch in diesem Jahr in Kraft und die Gear Gurus werden gerade geschult, um unseren Händlern die bestmögliche Erfahrung und Einblicke in die Welt von PRIZM Gaming zu bieten."

Marcel Kleffmann