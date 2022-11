Indie World: Nintendo präsentiert vielversprechende Indiespiele

Nintendo zeigte in einer weiteren Indie-World-Präsentation vielversprechende Indiespiele, die in den nächsten Monaten für die Switch erscheinen werden. Unter den gezeigten Spielen befanden sich unter anderem "Sports Story" und "Rogue Legacy 2".

Während der gestrigen Indie-World-Präsentation zeigte Nintendo viele Indiespiele, die in den nächsten Monaten für die Switch erscheinen werden. Die Spiele "Once Upon a Jester", "Rogue Legacy 2" und "A Little to the Left" wurden noch im Laufe des Abends veröffentlicht.

Die Präsentation begann mit "Venba" von Visai Games. Spieler:innen nehmen in diesem narrativen Kochspiel die Rolle einer indischen Mutter ein, die mit ihrer Familie nach Kanada eingewandert ist und mit klassischen Gerichten ihr kulinarisches Erbe wiederfinden will und erscheint im Frühjahr 2023. "Goodbye World" von Isolation Studio erzählt die Geschichte von zwei Freundinnen und Indiespielentwicklerinnen. Neben der Videospielentwicklungen, müssen sie ihre Nebenjobs und Herausforderungen des Alltages meistern, wenn das Spiel im Laufe des Monats erscheinen wird. "Have a Nice Death" von Magic Design Studios und Gearbox Publishing ist bereits für andere Plattformen erschienen. Auch Switch-Besitzer:innen dürfen sich ab dem 22. März 2023 den Umhang vom Tod höchstpersönlich über die digitalen Schultern legen. "Aka" von Cosmo Gatto und Neowiz ist ein entspanntes Open-World-Adventure. Ab dem 15. September dürfen Spieler:innen einem alten Krieger helfen auf einer abgelegenen Insel inneren Frieden zu finden.

"Pepper Grinder" von Ahr Ech und Devolver Digital ist ein Action-Adventure, dass als Kernspielmechanik einen Bohrer benutzt, mit dem sich Spieler:innen durch den Boden bohren dürfen, um Rätsel zu lösen und Schätze zu finden. Der Titel erscheint am im Laufe des nächsten Jahres für die Switch. Ebenso wird im nächsten Frühjahr "Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly" von Toge Productions und Chorus Worldwide Games für die Switch erscheinen. Der erste Teil ist bereits für die Konsole erschienen. "Oni: Road to be the Mightiest On"i von Kenei Design und Clouded Leopard Entertainment erzählt die Geschichte von einem nach Rache sinnenden Dämonenkrieger. Zusammen mit einem kleinen Geist macht er sich auf die Reise noch stärker zu werden. Der Titel erscheint am 9. März und besitzt den besonderen Kniff, dass jeder Charakter unabhängig mit jeweils einem Joy-Con gesteuert werden kann.

"Desta: The Memories Between" von ustwo games, den Macher:innen von "Monument Valley", verbindet Rundenstrategie mit Völkerball, um die eigenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Das Roguelike erscheint am 19. Januar 2023. "A Space for the Unbound" von Mojiken und Chorus Worldwide Games spielt in Indonesien der 90er Jahren und erzählt die Geschichte von zwei Freunden, die übernatürliche Kräfte haben und das Ende der Welt verhindern müssen. "Dordogne" von Un Je Ne Sais Quoi, Umanimation und Focus Entertainment handelt von Mimi, die nach Jahren in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter in der französischen Region Dordogne zurückkehrt und viele Familiengeheimnisse aufklärt. Das Spiel erscheint im Frühling 2023. "Botany Manor" von Balloon Studios und Whitethorn Games erscheint im Laufe des nächsten Jahres und verlangt von den Spieler:innen Rätsel mit Pflanzen zu lösen.

In "Blanc" von Casus Ludi und Gearbox Publishing suchen ein Wolfsjunges und Rehkitz einen Weg nach Hause. Der Titel erscheint am 14. Februar 2023 konsolenexklusiv für die Switch und kann sowohl lokal, als auch online zusammen gespielt werden. Bevor die Präsentation zu Ende ging, wurden im Schnelldurchlauf diverse Spiele und Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. Das Wrestling-Rollenspiel "Wrestlequest" erscheint im Mai 2023 und das preisgekrönte reaktive Puzzlespiel "Storyteller" am 23. März 2023. Im Sommer 2023 findet das 1-Bit-Rogue-lite-Horror-Rollenspiel "World of Horror" seinen Weg auf die Switch und ab dem 1. Dezember dürfen Switch-Spieler:innen die Rätsel von "Inscryption" lösen. Den Abschluss der Präsentation stellte "Sports Story" von Sidebar Games dar. Der Nachfolger von "Golf Story" umfasst neben Sportarten wie Volleyball, Minigolf oder BMX-Fahren auch Ruinen, Spionage und das Erkunden der Welt mit einem Hubschrauber. Der Sport-Mix erscheint nächsten Monat für die Switch.

Adriano D'Adamo