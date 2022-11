YouTube schraubt Zahl der Abonnent:innen auf 80 Millionen

Von 50 auf 80 Millionen: YouTube konnte die Zahl der Musik- und Premium-Abonnent:innen binnen Jahresfrist um 60 Prozent erhöhen. Den Wert verkündete Lyor Cohen, der bei YouTube als Global Head of Music fungiert, am 9. November.

Von 50 auf 80 Millionen: YouTube konnte die Zahl der Musik- und Premium-Abonnent:innen inklusive laufender Probeabos binnen Jahresfrist um 60 Prozent erhöhen.

Anfang September 2021 hatte Lyor Cohen, der bei YouTube als Global Head of Music fungiert, die zuvor durchgesickerte Zahl von 50 Millionen Kund:innen bestätigt. Am 9. November verkündete der Manager nun den im September 2022 erreichten Wert von 80 Millionen in einem Beitrag auf den Blog-Seiten der Google-Tochter, und ließ dazu verbal die Glocken läuten, während er visuell eher auf die Pauke haute.

"Today I am ringing the bell", heißt es wörtlich in der englischsprachigen Version, "heute gibt´s eine schöne News" im deutschsprachigen Beitrag, jeweils begleitet von einem YouTube-Shorts-Clip mit Leonard Cohen an Snare Drum und Becken.

Jedenfalls sei dieser Zuwachs um 30 Millionen "ein monumentaler Moment" für die Musik auf YouTube, betonte Cohen, und schrieb diesen Erfolg erneut der zweigleisigen Wachstumsstrategie des Unternehmens zu, das einerseits auf werbefinanzierte Inhalte setzt, aber eben auch auf ein kostenpflichtiges Modell.

"Der jetzige Erfolg von über 80 Millionen Abonnent:innen ist uns gelungen, indem wir gemeinsam mit der Musikindustrie einen Aboservice aufgebaut haben, bei dem die Fans an erster Stelle stehen", warb Cohen. Dieser Meilensteine unterstreiche aber auch erneut die Ambitionen von YouTube, zur Umsatzquelle Nummer eins für die Musikindustrie zu werden.

Unterm Strich konnte das YouTube-Team die Wachstumsdynamik im Abogeschäft steigern. Zur Erinnerung: Im Oktober 2020 hatte Sundar Pichai als CEO von Alphabet und Google noch bei einer Investorenrunde berichtet, dass YouTube inzwischen inklusive Testabos auf 35 Millionen Abonnent:innen seiner Musik- und Premium-Dienste komme. Von diesem Wert aus dem Herbst 2020 ging es zu den 50 Millionen aus dem Herbst 2021 also um gut 42 Prozent bergauf; ein Jahr später liegt das Plus nun bei 60 Prozent.

Text: Knut Schlinger