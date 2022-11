FIFA kündigt Katar-WM-Integrationen in vier Web-3.0-Projekte an

Die FIFA hat vier Web-3.0-Projekte vorgestellt, die im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 eine "breitere Fangemeinde unterhalten und ansprechen" sollen. Besagte "Games-Integrationen" sollen rund um das Turnier spielbar sein und jeweils eine einzigartige Perspektive auf das größte Fußballturnier der Welt bieten. Im vorherigen Monat expandierte die FIFA bei Roblox in neue digitale Bereiche.

Die vier Spiele-Integrationen entstehen in Zusammenarbeit mit Altered State Machine, Uplandme, Matchday und Phygtl. Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, sagt dazu: "Dies ist eine überaus aufregende Gruppe an Partnerschaften, die wir eingegangen sind, um einen neuen, digitalen Fußballfan anzusprechen und mit ihnen in den Bereichen in Kontakt zu treten, von denen wir wissen, dass sie dort bereits aktiv sind. Bei der Weiterentwicklung unserer Gaming-Strategie ist es sicher, dass das Web 3.0 eine wichtige Rolle spielen wird - und dies markiert den Beginn unserer Reise."

"AI League: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 Edition" von Altered State Machine ist ein 4-gegen-4-Fußballspiel, bei dem man ein Team von KI-gesteuerten Fußballspielern ins Metaversum schicken kann. "In der mobilen App (in Kürze verfügbar) werden die Matches zwischen Teams mit sammelbaren Charakteren ausgetragen, die du besitzt und verwaltest. Dein strategischer Einsatz spielt eine wichtige Rolle für den Ausgang der Spiele - als wärst du ein junger Fergie, der an der Seitenlinie steht und deinem Team Anweisungen gibt", schreibt das Dev-Studio auf der Website. Die Spieler:innen fungieren als Besitzer:innen ihrer KI-Teams und können deren Fähigkeiten durch Power-Ups und Training verbessern. Charaktere können gesammelt und getauscht werden.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 im "Upland" Metaverse: Upland ist ein Blockchain-basiertes Metaverse, das der realen Welt nachempfunden ist und in dem Spieler:innen virtuelle Immobilien kaufen und verkaufen können. Dort können "digitale Gegenstände der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft" gesammelt werden, darunter Video-Highlights des Turniers. Nutzer:innen können das nachgebaute WM-Stadion Lusail und "das Dorf" besuchen, um Gegenstände für das virtuelle Haus in Upland zu kaufen.

Bei Matchday entsteht ein auf Fußballkarten basierendes Vorhersagespiel, bei dem es nicht darum gehen soll, bei der Prognose der Ergebnisse "richtigzuliegen", sondern auch der Beste unter den Freund:innen zu sein. Aktuell ist die Website im Teaser-Modus und verrät keine Details zu dem Vorhaben. Auch auf der Metaverse-Plattform Phygtl wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 präsent sein. Die FIFA verspricht eine mobile Anwendung zur Fan-Einbindung, die weniger ein Spiel zu sein scheint. Vielmehr geht es um digitalen Besitz. Passend dazu der Auszug aus der englischen Pressemitteilung: "An immersive experience fans join forces on with the mission to co-create the global first fan generate digital reward. Fans can augment a golden-globe-football from the palm of their hands into their real-life environment, own a limited fragment of it to attach and eternalize their handpicked FIFA World Cup pictures and video moments. A digital representation of eternal fandom."

Marcel Kleffmann