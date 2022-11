"Monster Hunter" als Mobile Game von TiMi und Capcom

Die Monster-Hunter-Reihe ist mittlerweile eine der beliebtesten Marken von Capcom. Spiele aus der Franchise haben sich bis September 2022 weltweit mehr als 88 Millionen Mal verkauft, vor allem die letzten beiden Titel waren erfolgreich. "Monster Hunter: World" (2018) hat sich über 18,5 Millionen Mal verkauft. "Monster Hunter Rise" (2021), das nur auf PC und Switch verfügbar ist, liegt bei 11,2 Millionen Verkäufen - jeweils ohne die Verkäufe der Erweiterungen "Iceborne" und "Sunbreak". Nun arbeiten sowohl die TiMi Studio Group als auch Capcom gemeinsam an einem Mobile Game. Es soll die Jagd-Action nachempfinden, "welche die Monster-Hunter-Reihe definiert und bietet Spielern eine ganz neue Gaming-Erfahrung für Mobile-Geräte", heißt es in der Ankündigung. Es ist die erste Kooperation zwischen TiMi und Capcom.

Die 2008 gegründete TiMi Studio Group ist eine Tochter von Tencent Games. TiMi hat seinen Hauptsitz in Shenzen in China und betreibt Büros in Los Angeles, Seattle, Montreal, Shanghai und Chengdu. Zu den von TiMi entwickelten Games gehören "Honor of Kings", "Speed Drifters" und "Arena of Valor". Auch bei "Call of Duty: Mobile" und "Pokémon Unite" war das chinesische Studio der Dev-Partner.

Marcel Kleffmann