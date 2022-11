Gamesförderung NRW: 1,4 Millionen Euro für 15 Projekte

Bei der dritten Förderrunde der Gamesförderung NRW in diesem Jahr wurden zwei Projekte in der Herstellung, acht Prototypen, vier Konzepte und ein Standortprojekt gefördert. Zum Vergabegremium unter Vorsitz von Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, gehören Ronald Kaulbach (Studio Brand Director Ubisoft Blue Byte), Julia Pfiffer (Geschäftsführerin astragon Entertainment), Andreas Suika (Global Content Evangelist Epic Games) und David von Galen (Referatsleitung Medienwirtschaft Staatskanzlei des Landes NRW). Der nächste Einreichtermin wird in Kürze bekannt gegeben.

Bei der Herstellungsförderung gehen 400.000 Euro an Cyber Manatee aus Köln. Ihr Projekt trägt den Titel "Hinterland" und ist eine fiktive Geschichte im deutschen Hinterland der 1980er-Jahre, wo ein Kult sein Unwesen treiben soll. "Die Spielenden steuern beide Charaktere aus der Ego-Perspektive und interagieren mit einer semi-linearen Spielewelt, die einen Mix aus Rätsel-, Entdeckungs- und Kampfmechaniken bietet", heißt es weiter. Die Film- und Medienstiftung NRW förderte bereits Konzept und Prototypen. 292.000 Euro bekommt TimeRide, ebenfalls aus Köln, für den VR-Titel "Timeride Worlds - Master of Time". Hierbei rätseln sich User:innen durch fünf historische Epochen und treffen berühmte Persönlichkeiten. Das geförderte Standortprojekt ist die Gala zum "Deutschen Entwicklerpreis 2022", die am 08. Dezember 2022 in Köln stattfindet und erstmalig von games ausgerichtet wird. Die Förderung beträgt in diesem Fall 80.000 Euro.

Es folgen Auszüge der geförderten Prototypen und Konzepte aus der Pressemitteilung der Film- und Medienstiftung NRW.

Prototypenförderung

"Midcard" ist ein Deckbuilding Action-Adventure in einer postapokalyptischen Zukunft. Die Spielenden werden zu Roboter-KIs mit Wikingereigenschaften und messen sich als Vertreter:innen von sieben Clans in intensiven Arena-Kämpfen. Die Film- und Medienstiftung NRW förderte bereits das Konzept. (Buntspecht, Köln, 100.000 Euro)

"Cultures Mobile" basiert auf der Aufbaustrategie-Serie ?Cultures? und wird für Smartphones und Tablets entwickelt. Die Spielenden bauen ein Dorf mit einfachen Wirtschaftszyklen auf. Sie heuern Helden an, mit denen sie auf Kaperfahrt durch Europa ziehen. An realen Orten erzählen Questgeber lokaltypische Geschichten und locken mit wertvollen Belohnungen. (Funatics Software, Schermbeck, 80.000 Euro)

"Evil Puppets! Kill Kill!" ist eine schwarzhumorige Hommage an die Exploitation-Filme der 50er- und 60er-Jahre sowie eine Persiflage auf Religion, Politik und Märchen. Das Action-Game ist in einer alternativen Version des heutigen Berlins angesiedelt. (Monokel, Köln, 80.000 Euro)

"Kind Nature" dreht sich um das Überleben in einer zerrütteten Welt. Die Menschheit hat im Zuge der Energiekrise immer tiefer nach Brennstoffen gegraben ? bis die Natur schließlich zurückschlug. Nun kämpfen die Spielenden in einer Mischung aus kooperativen, digitalem Brettspiel und Sammelkartenspiel um den Aufbau einer neuen Heimat und um ihren Weg zurück zur Natur. Die Film- und Medienstiftung NRW förderte bereits das Konzept. (PolyPirates, Düsseldorf, 80.000 Euro)

"Morbid Metal" lässt die Spielenden in Echtzeit zwischen verschiedenen spielbaren Robotern wechseln, um Gegner in einer Reihe von Kombinationsangriffen zu besiegen. Das Spiel setzt dabei den Fokus auf atemberaubende Character- und Environment-Designs und auf ein fließendes, immersives Kampfsystem. (Screen Juice Interactive, Köln, 80.000 Euro)

In "Nether Spirits" nehmen die Spielenden die Rolle gebrochener Seelen ein, die danach streben, wieder ganz zu werden. Sie sind im sogenannten Nether gefangen, einer trostlosen Welt im ewigen Zwielicht. Ziel ist das blaue Licht, das im Zentrum auf einem Berggipfel thront ? und angeblich Erlösung verspricht. Die Film- und Medienstiftung NRW förderte bereits das Konzept des Deckbuilding Games. (Spellfusion, Köln, 80.000 Euro)

"Destruction Simulator" schlüpft der Spielende in die Rolle eines Bauarbeiters, der mit dem Abriss unterschiedlicher Bauwerke beauftragt wird. Dabei steht ihm diverses Equipment zur Verfügung. (Secret Item Games, Dortmund, 54.000 Euro)

"Hieronymus" ist ein Story-fokussiertes First-Person-Adventure mit Horror- und Action-Elementen in der historischen Welt des auslaufenden Mittelalters und den surrealistischen Traumwelten Hieronymus Boschs. Die Film- und Medienstiftung NRW förderte bereits das Konzept. (Rhenus Vina Musica, Düsseldorf, 23.000 Euro)

---

Konzeptentwicklung

"Historische Feuerwehr" ist eine Feuerwehr-Simulation und stellt den Alltag zwischen 1950 und 1990 in Europa und den USA dar. Dabei soll bei den Einsätzen Bezug zu historischen Ereignissen genommen werden. (SilentFuture, Wuppertal, 20.000 Euro)

"Game of Skills" ist ein Mobile Game für Kinder, bei dem die Spielenden in die Rolle eines Pfadfinders schlüpfen. Dieser muss sich alleine im Wald durchschlagen und dabei neue Fähigkeiten sowie Wissenswertes über Flora und Fauna erlernen. (Euro-Sino Entertainment, Köln, 19.000 Euro)

"Overpopulation" bietet ein spannendes Setting im Stile von ?Tribute von Panem? mit Survival Elementen und einer dramatischen Storyline. Für die Spielenden geht es um das Überleben in einer Gefängniskolonie auf einer gefährlichen Tropeninsel und die gleichzeitige Teilnahme an einer mörderischen Fernsehshow. (Silent Dreams, Mülheim, 16.000 Euro)

"ZeitZwinkern" will mit einer Kombination aus Filmsequenzen und Gesprächsimpulsen ältere Menschen zum Erinnern und Erzählen motivieren. Dabei soll zeitgeschichtliches Wissen an die jüngere Generation weitergegeben und die Möglichkeit zum Festhalten der Biografie geboten werden. (Haptikon - Spiele und Förderkonzepte für die Sinne, Pulheim, 10.000 Euro)

Marcel Kleffmann