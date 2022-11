Nintendo legt europäische Zweigstellen in Frankfurt zusammen

Die Nintendo-Tochterunternehmen in Spanien, Frankreich und den Niederlanden werden zusammengelegt. Die europäischen Geschäfte werden danach von der Nintendo of Europe SE aus Frankfurt geführt. Im August 2024 soll die Restrukturierung abgeschlossen sein.

Nintendo hat eine Restrukturierung der Tochterunternehmen in Europa angekündigt. Um die geschäftliche Effizienz zu verbessern und die Entscheidungsfindungsprozesse zu beschleunigen, werden die europäischen Aktivitäten in der Nintendo of Europe GmbH konsolidiert. Die anderen Tochtergesellschaften in Europa werden entsprechend verschmolzen, beginnend mit Nintendo France S.A.R.L und Nintendo Benelux B.V. im Juli 2023. Nintendo Ibérica S.A. wird im August 2024 folgen.

Im Zuge der Umstrukturierung wird die Gesellschaftsform von der Nintendo of Europe GmbH verändert. Nach Abschluss der Reorganisation wird die europäische Tochter von Nintendo Co. Ltd. den Firmennamen Nintendo of Europe SE tragen, vorher, im Januar 2024, ist noch übergangsweise eine AG-Gründung geplant.

Bisher führten die Tochtergesellschaften von Nintendo in mehreren europäischen Ländern die Geschäfte in jedem Land individuell. Nach der Reorganisation werden die Europageschäfte aus Frankfurt von der Nintendo of Europe SE zentralisiert geführt. "Diese Umstrukturierung wird sich kaum auf die Geschäftsergebnisse auswirken", heißt es aus dem Hauptquartier von Nintendo in Japan.

Marcel Kleffmann