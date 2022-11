Games Bavaria Munich fordert mehr Fördergelder von Bund und Bayern

Der Verband der bayrischen Studios Games Bavaria Munich fordert mehr Geld im Bundes-Fördertopf des BMWK, richtet aber auch Kritik an Bayerns Digitalministerin Gerlach. Um seinem Anspruch als Games-Standort gerecht zu werden, müsse Bayern die eigenen Fördermittel deutlich erhöhen.

Der Verband bayerischer Entwicklungsstudios Games Bavaria Munich e (GBM) spricht sich gegen den Antragsstopp bei der Games-Förderung des Bundes aus und stellt sich hinter die Forderung der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach. "Der Antragsstopp bringt nicht nur die Planungen und Existenz von Entwicklerstudios in Gefahr, sondern hemmt auch die positiven Aussichten für den gesamten Games-Standort Deutschland," so der Games Bavaria Munich in einer Pressemeldung, "daher begrüßen und unterstützen wir die Äußerungen von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach, die eine Rücknahme des Förderstopps, sowie eine Aufstockung der Bundesförderung fordert, voll und ganz."

Der Verein fordert vom Bundesland Bayern jedoch mehr, als Druck auf den Bund auszuüben. Er fordert eine Erhöhung der Landes-Fördermittel und einen besseren Austausch zwischen Politik und Gamingbranche in Bayern, der "die Ernsthaftigkeit der Aussagen von Frau Gerlach unterstreichen" würde.

"Bayern muss hier als Vorbild für andere Bundesländer dienen. Nicht zuletzt, um seinem eigenen Anspruch als führender Innovations-, Entwicklungs- und Gamingstandort gerecht zu werden. Ein Anspruch, der sich momentan leider nicht in der Höhe der für die Gamesförderung bereitgestellten Mittel widerspiegelt. Wir appellieren daher an Frau Gerlach, ihren Worten nun auch für unsere Region Taten folgen zu lassen und hoffen auf einen konstruktiven Dialog", so Johannes Roth von mimimi Games, Vorstandsvorsitzender des GBM.

Pascal Wagner