Katastrophe bei Wegfall der Fördermöglichkeiten "praktisch systemimmanent"

Immer mehr Studios äußern sich zum Antragsstopp in der Games-Förderung. Da das Fördersystem des Bundes eine Förderbedürftigkeit verlange, sei die Katastrophe für Studios bei Wegfall der Fördermöglichkeit "praktisch systemimmanent", so Megagon-Geschäftsführer Daniel Helbig. Die Teams müssen für mögliche Förderung auf das Geld vom BMWK angewiesen sein, können dieses aber nun nicht beantragen.

Obwohl der Antragsstopp bei der Games-Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz besonders kleine und junge Games-Firmen in Deutschland betrifft, wie der game-Verband anhand einer Mitgliederumfrage darlegt, sind auch etablierte Studios nicht vor den Folgen gefeit. Auf Anfrage von GamesMarkt erklärt Daniel Helbig, Co-Geschäftsführer von Megagon Industries, dass im Fördersystem eine enorme Problemstelle bereits eingebaut sei, die zu Tage trete, sobald die Förderung wegfalle. Denn: "Da von Seiten der Förderung ja auch eine Förderbedürftigkeit verlangt wurde, ist es praktisch systemimmanent, dass ein Wegfallen eben dieser Förderung zwangsweise zu Problemen für die Studios führen muss." Studios, die ihr Geschäftsmodell auf den Bezug der Bundes-Förderung eingestellt hatten, stehen also nun vor dem Extremfall, auf die Förderung angewiesen sein zu müssen, sie aber nicht beantragen zu können. "Ohne Förderung befinden wir uns wieder in der Situation, dass wir mit einem internationalen Markt konkurrieren, der in vielen Ländern bessere und planbarere Fördermöglichkeiten bietet, als es in der Deutschland der Fall ist. Wir hoffen sehr, dass die Politik hier noch rechtzeitig umsteuert," so Helbig weiter.

Megagon Industries selbst haben ihren Förderantrag für 2022 und 2023 noch rechtzeitig gestellt und werden in der aktuellen Förderriege von Oktober 2022 vom BMWK gefördert. Ihr Projekt unter dem Namen "LSMR" wird bis Ende 2024 mit 1,118 Millionen Euro gefördert. "Obwohl wir in der glücklichen Lage sind, dass wir unser nächstes Projekt noch rechtzeitig haben einreichen können, ist der Antragsstopp aus unserer Sicht katastrophal für Branche. Unser Mitgefühl gilt allen Studios, die im letzten Jahr (zwangsweise) ihre Projektbudgets inklusive Förderung gepitched haben und deren Verträge, Planungen und Konzepte jetzt von heute auf morgen nach teils monatelanger Verhandlung nichtig sind," spricht Helbig anderen deutschen Studios sein Mitgefühl aus.

Pascal Wagner