Zuständige Berichterstatterin Werner der SPD will sich für mehr Games-Fördermittel einsetzen

Als erste Vertreterin der SPD hat sich Lena Werner, zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion, nun zumAntragsstopp der Games-Förderung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geäußert. Sie ist nach Parlamentsgruppenleiter eSport & Games Höferlin von der FDP erst die zweite Vertreterin der regierenden Ampelkoalition, die sich zu dem Thema öffentlich äußert.

Auf Anfrage von GamesMarkt teilte Werner mit, sie sehe einerseits eine gute Nachricht darin, dass die Förderung so gut ankomme und in der Branche so hoch nachgefragt sei. Andererseits bedauert sie, dass die Fördermittel nicht rechtzeitig zuvor aufgestockt worden seien. Für das parlamentarische Verfahren, in dem der Deutsche Bundestag weitere Fördermittel beschließen kann, beteuert Werner, sich für die Bereitstellung weiterer Mittel einzusetzen.

Lena Werners vollständiges Statement an GamesMarkt lautete wie folgt:

"Zwei Aspekte sind für mich beim Antragsstop der Games-Förderung besonders relevant:

Einerseits freue ich mich, dass das Förderprogramm des BMWK so gut ankommt und es eine hohe Nachfrage aus der Branche gibt. Das ist auch ein Indiz für das enorme Potential, das wir in Deutschland in der Games Branche haben. Das Förderprogramm ist zunächst ein großer Erfolg, der Games-Markt wächst weiter und entfaltet sein enormes Innovationspotential.

Andererseits ist es bedauerlich, dass die Fördermittel nicht weiter entsprechend ausgestattet werden sollen. Hier konnten sich BMWK und BMF nicht durchringen, obwohl wir uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt haben, den Games Standort Deutschland zu stärken.

Das letzte Wort über den Bundeshaushalt hat allerdings der Deutsche Bundestag. Daher setze ich auf das parlamentarische Verfahren, um hier die notwendige Nachsteuerung vorzunehmen. Als zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion setze ich mich intensiv dafür ein, weiterer Mittel zur Verfügung zu stellen."

Pascal Wagner