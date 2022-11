Deutscher Entwicklerpreis 2022: Die Nominierten

Die Nominierten für den Deutschen Entwicklerpreis 2022 stehen fest. Aus 190 Einreichungen haben die Jurys die Nominierten in zwölf Kategorien ausgewählt. Welche Spiele sich Hoffnungen auf den Hauptpreis "Bestes Deutsches Spiel" machen können, wird aber erst später bekannt gegeben. Verliehen wird der Preis am 08. Dezember 2022.

Zwölf jeweils fünfköpfige Fachjurys haben aus 190 Einreichungen die besten Computer- und Videospiele des Jahres 2022 nominiert, siehe unten. Aus allen nominierten Spielen ermittelt nun die "Grand Jury" die möglichen Preisträger der Hauptkategorie "Bestes Deutsches Spiel". Die Nominierten dieser Kategorie werden am 16. November 2022 bekannt gegeben. Verliehen wird der Deutsche Entwicklerpreis am 08. Dezember 2022 in der Flora in Köln. Neben den Nominierten werden Ehrengäste und Vertreter:innen der deutschen Games-Branche erwartet (Tickets).

Der Preis wird 2022 in 13 Kategorien vergeben. "LEGO Bricktales" von Clockstone aus Innsbruck ist vierfach nominiert, gefolgt von "Chorus" von Fishlabs aus Hamburg und "The Wandering Village" vom Stray Fawn Studio aus Zürich mit jeweils drei Nominierungen. Erstmalig wird eine Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Game Beyond Entertainment" verliehen. Hierbei geht es um Games, die mehr "als reine Unterhaltung" sind. Nominiert sind "Beholder 3" von Paintbucket Games, "White Shadows" von Monokel und "Wo ist Goldi?" von Wegesrand.

Die diesjährige Veranstaltung wird erstmals vom games ausgerichtet, der Interessenvertretung der digitalen Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Gefördert wird der Preis vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln, der Film und Medienstiftung NRW sowie vom game - Verband der deutschen Games-Branche. Der Deutsche Entwicklerpreis wird seit 2004 jährlich verliehen. Mit dem Preis werden "herausragende Leistungen" bei der Entwicklung von Video- und Computerspielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

Bestes Deutsches Spiel

Die Nominierten in dieser Kategorie werden von der "Grand Jury" bestimmt und am 16. November 2022 bekannt gegeben.

---

Bestes Indie Game - präsentiert vom game Verband

Itorah (Grimbart Tales, Kaiserslautern)

Revita (BenStar, Buchenbach)

White Shadows (Monokel, Köln)

---

Bestes Casual Game

Idle Ant Colony (Bling Bling Games, Karlsruhe)

LEGO Bricktales (Clockstone, Innsbruck - Österreich)

Wildshade: Pferderennen (Tivola, Hamburg)

---

Bestes Game Beyond Entertainment

Beholder 3 (Paintbucket Games, Berlin)

White Shadows (Monokel, Köln)

Wo ist Goldi? (Wegesrand, Mönchengladbach)

---

Bestes Game Design

LEGO Bricktales (Clockstone, Innsbruck - Österreich)

The Cycle: Frontier (YAGER Development, Berlin)

The Wandering Village (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

---

Bestes Audiodesign

Chorus (Fishlabs, Hamburg)

Hell Pie (Sluggerfly, Essen)

Itorah (Grimbart Tales, Kaiserslautern)

---

Beste Grafik

Chorus (Fishlabs, Hamburg)

Destroy All Humans! 2 Reprobed (Black Forest Games, Offenburg)

LEGO Bricktales (Clockstone, Innsbruck - Österreich)

---

Beste Story

Beholder 3 (Paintbucket Games, Berlin)

Cleo - a pirate's tale (Greycap Audiovisual Mediadesign, Wegberg)

The Fermi Paradox (Anomaly Games, Berlin)

---

Beste Technische Leistung

Chorus (Fishlabs, Hamburg)

LEGO Bricktales (Clockstone, Innsbruck - Österreich)

The Wandering Village (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

---

Innovationspreis - präsentiert von KölnBusiness

Beethoven // Opus 360 (agon e.V., Bonn)

The Wandering Village (Stray Fawn Studio, Zürich - Schweiz)

Townsmen VR (HandyGames, Giebelstadt)

---

Sonderpreis für Soziales Engagement - präsentiert von Gaming-Aid e.V.

Antura & the Letters (TH Köln / Cologne Game Lab, Köln)

esports player foundation: Equal Esports Initiative (Köln)

LetsPlay4Charity e.V. (Berlin)

---

Ubisoft Newcomer Award

Light of Atlantis (DrownTown, Hamburg)

Lose Ctrl (Play From Your Heart, Berlin)

Paws and Leaves - A Thracian Tale (grownarts, Brake)

---

Der NRW-Förderpreis für junge Entwicklerinnen wird, wie in den letzten Jahren, ohne Nominierungen verliehen.

Marcel Kleffmann