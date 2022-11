Razer startet Restorify als klimaneutrale Lösung beim Online-Einkauf

Mit Restorify hat Razer eine klimaneutrale Online-Einkaufslösung angekündigt und im eigenen Store gestartet. Verbraucher:innen können ihre Einkäufe mit CO2-Gutschriften ausgleichen. Zugleich können andere Unternehmen die Restorify-Kaufabwicklung in bestehende Plattformen integrieren.

Die nach eigenen Angaben "weltweit führende" Lifestyle-Marke für Gamer:innen, Razer, hat Restorify vorgestellt, einen von Razer Fintech eingeführten E-Commerce-Service. Restorify ist ein klimaneutrales Shop-Checkout-System. Es wurde passend zur 27. UN-Klimakonferenz auf Razer.com gestartet.

Restorify bietet Verbraucher:innen die Möglichkeit, ihre Online-Einkäufe mit "transparenten" CO2-Gutschriften auszugleichen und so CO2-Emissionen zu kompensieren. Der "klimaneutrale Einkaufswagen" soll dafür sorgen, dass alle verwendeten Emissionszertifikate rückverfolgbar sind, damit die Verbraucher:innen genau wissen, wohin ihr Geld gegangen ist. Zugleich soll Restorify Unternehmen helfen, den CO2-Fußabdruck ihrer eigenen Produkte zu berechnen, zumal die Restorify-Kaufabwicklung in bestehende Plattformen integriert werden kann. Razer wird mit Partnern aus seiner Lieferkette sowie mit mehr als 50.000 Händlern im Razer-Fintech-Netzwerk zusammenarbeiten, um "ihren Übergang zu Netto-Null ohne zusätzliche Kosten" zu unterstützen. Amazon Web Services wird Razer ebenfalls unterstützen, Restorify mehr als 100.000 Partnern aus 150 Ländern zur Verfügung zu stellen.

"Unser Lebenszyklus-Ansatz ermöglicht es uns, Maßnahmen zu entwickeln, die Emissionsminderungen vorantreiben. CO2-Gutschriften werden allerdings beim Übergang zu Netto-Null immer noch eine Rolle spielen", sagt Min-Liang Tan, Mitgründer und CEO von Razer. "Auf unserer Reise zu Netto-Null haben wir erkannt, dass es Wachstumsprobleme gibt und dass nicht alle CO2-Zertifikate gleich sind. Mit Restorify hoffen wir, dass unser neuartiger Ansatz für CO2-Gutschriften eine größere Verantwortung und mehr Transparenz beim CO2-Ausgleich fördern wird."

"Der von Restorify transparente, kohlenstoffneutrale Einkaufswagen ermöglicht es Verbrauchern, den CO2-Fußabdruck eines Produkts zu sehen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus werden sie beim Bestellvorgang auch in der Lage sein, die von ihnen gekauften Produkte mit CO2-Gutschriften auszugleichen, die aus bereits verifizierten CO2-Registern stammen", so Razer in der Ankündigung. "Razer hat damit begonnen, ein vielfältiges Portfolio von CO2-Gutschriftprojekten zu kuratieren, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung anstreben. Zu diesem Zweck arbeitet Razer eng mit Partnern wie GoNetZero, dem führenden Anbieter von Energie- und Stadtlösungen, sowie ESGpedia, die sich um die transparenten End-to-End-Daten hochwertiger CO2-Zertifikate von der Registrierung bis zur Stilllegung kümmern, und der Cloud Computing-Plattform von Amazon Web Services (AWS) zusammen."

"Mit der Verpflichtung, alle AWS-Regionen weltweit bis 2025 mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu versorgen, verpflichtet sich AWS, die nachhaltigste Cloud der Welt zu sein. Das in Kombination mit der differenzierenden Breite und Tiefe der AWS-Datendienste macht AWS zu einem idealen Partner für Razer, wenn sie dieses spannende neue Kapitel beginnen. Die Zusammenarbeit bietet Razer sowohl Entwicklungs- als auch Markteinführungsunterstützung für Restorify, eine innovative CO2-Rückverfolgungslösung, die Razers Unternehmen, Kunden und der Umwelt langfristige Vorteile bringen wird", sagt Conor McNamara, Managing Director, ASEAN, Amazon Web Services.

Marcel Kleffmann