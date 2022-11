Mediensalon zum Thema Gaming am 23. November in München

Das Medienzentrum München lädt im Rahmen der Reihe "Interaktiv Medienherbst" zum "Mediensalon - Gaming" ins Pixel² am Stadtmuseum ein. Die Veranstaltung thematisiert spielkulturelle Zugänge zu Gaming und die medienpädagogische Bedeutung von Computer- und Videospielen in den letzten 50 Jahren.

Am 23. November ab 18 Uhr findet der "Mediensalon - Gaming" im Pixel² am Stadtmuseum in München statt, parallel wird es auch eine Livestream-Übertragung geben. In der Veranstaltung soll auf die historische Entwicklung der Computerspiele-Kultur zurückgeblickt werden, aber auch die zukünftigen Chancen des digitalen Spielens sollen betrachtet werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten: .

Dazu wird zunächst Prof. Dr. Jeffrey Wimmer einen Impulsvortrag halten. Wimmer ist Professor für Medienrealität an der Universität Augsburg. Er forscht unter anderem zum Thema "Massenphänomen Computerspiele" und ist Vorstandmitglied des "MedienCampus Bayern" sowie der Programmkomitees von "Future and Reality of Gaming" und "Clash of Realities". Im Anschluss diskutieren Prof. Dr. Angelika Beranek von der Hochschule München, Ulrich Tausend von der Computerspielakademie, Stephanie Rifkin von Digital Streetwork Bayern, Bastian Krupp von SIN - Studio im Netz und Computer- und Videospiel-Kritiker Winnie Forster über Spielkultur im digitalen Zeitalter.

Der Hintergrund der Veranstaltung wird vom Medienzentrum München folgendermaßen beschrieben: "Vor 50 Jahren wurde das Arcade-Game 'Pong' der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Präsentation markierte den Startpunkt für eine rasante Entwicklung der Video- und Computerspiele, die inzwischen zum etablierten Medienalltag junger Menschen gehören. Digitale Spiele erreichen seither ein stetig wachsendes Publikum, fördern vielseitige Kompetenzen und bilden damit eine eigenständige digitale Kultur."

Marcel Kleffmann