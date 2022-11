Games-Releases in Kalenderwoche 45 vom 07. bis 13. November 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "God of War: Ragnarök", "Sonic Frontiers" und "Tactics Ogre: Reborn".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

08. November 2022 - "Football Manager 2023" für PC und Xbox One/Series von Plaion

Der "Football Manager" geht in die nächste Runde. Das eigene Team kann neben dem PC auch auf der Konsole und sogar Mobile gestaltet und verwaltet werden.

08. November 2022 - "Sonic Frontiers" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Plaion

Mit "Sonic Frontiers" schlägt der blaue Igel einen neuen Weg ein. Große, offene Gebiete stehen zum Erkunden bereit und große Gegner wollen bekämpft werden.

08. November 2022 - "Cobra Kai 2: Dojo's Rising" für PC, PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von NBG

Basierend auf der Hit-Serie "Cobra Kai" darf eines von drei Dojos ausgesucht werden, um der All-Valley-Karate-Champion zu werden. Zu Wahl stehen 28 spielbare Charaktere.

08. November 2022 - "Sifu - Vengeance Edition" für Switch von astragon Entertainment

Bereits für andere Plattformen erschienen, geht es auch auf der Switch auf den eigenen Rachefeldzug. Das Besondere an diesem Roguelite ist es, dass jedes Mal, wenn die Spieler:innen sterben, ihr Charakter älter und mit mehr Erfahrung wiederkehrt.

09. November 2022 - "God of War: Ragnarök" für PS4 und PS5 von Sony Interactive Entertainment

Die Reise geht weiter für Kratos und seinen Sohn. Nach dem erfolgreichen "God of War", das 2018 erschienen ist, wird im Nachfolger der Ausflug in die Nordische Mythologie beendet. Der Gott des Krieges geht in den Kampf gegen Thor und die anderen nordischen Götter.

10. November 2022 - "Darq - Ultimate Edition" für PS4, PS5, Switch und Xbox Series von Plaion

Dieser Horror-Titel setzt auf eine gruselige Atmosphäre statt auf Blut und Gewalt. Die Rätsel erfordern, dass um die Ecke gedacht wird, wenn die Physik außer Kraft gesetzt wird.

10. November 2022 - "Police Simulator: Patrol Officers" für PS4, PS5 und Xbox Series von astragon Entertainment

Spieler:innen dürfen in der fiktiven US-amerikanischen Stadt Brighton auf Streife gehen. Die Aufgaben umfassen Notfälle, Parkverstöße und Verkehrsunfälle.

10.11. 2022 - "Commandos 2 & 3 - HD Remaster Double Pack" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Kalypso

Zwei Klassiker aus dem Echtzeit-Strategie-Genre kehren zurück. Für die Neuauflage wurden die Grafik, Steuerung und das UI überarbeitet. Ebenfalls wurde das Tutorial erneuert und generalüberholt.

10.11.2022 - "Garfield Lasagna Party" für PS4, PS5 und Switch von Microids

32 Minispiele erwarten Garfield und seine Freunde. Sie bieten den typischen Garfield-Humor und können zu viert im lokalen Multiplayer-Modus gespielt werden.

11.11.2022 - "Saint Kotar" für PS4, PS5, Xbox One/Series und Switch von Soedesco

Bereits digital erschienen, erhält der psychologische Horror-Titel eine physische Version. Spieler:innen müssen herausfinden, wie die eigene Familie in die Rituale der Stadt involviert ist.

11. November 2022 - "Atari 50: The Anniversary Collection" für PS4, PS5, Switch und Xbox Series von Flashpoint Germany

Über 100 Klassiker befinden sich in dieser Sammlung. Die Titel beginnen mit der Epoche der Arcade-Automaten und reichen bis zum Atari Lynx.

11. November 2022 - "Hidden Through Time - Definitive Edition" für PS4 und Switch von NBG

Es gilt in diesem Rätselspiel bestimmte Objekte in verschiedenen Zeitepochen zu finden. Die Zeitepochen reichen von der Zeit der Dinosaurier bis in das britische Mittelalter.

11. November 2022 - "Tactics Ogre: Reborn" für PS4, PS5 und Switch von Square Enix

Einer der großen Rollenspielklassiker kehrt zurück. Die Grafik und der Sound wurden überarbeitet. Erstmals erscheint das Rollenspiel auch mit deutschen Texten. Für die taktischen Kämpfe wurde auch die KI überarbeitet.

11. November 2022 - "Autonauts" für PS4 und Switch von Flashpoint Germany

Das Ziel der Reise durch das Universum ist es, alles in Bewegung zu setzen. Auf verschiedenen Planeten können Siedlungen errichtet werden. Sie umfassen Automaten, aber auch eine eigene Farm.

11. November 2022 - "Ooblets" für Switch von Flashpoint Germany

Diese Lebenssimulation bringt einen neuen Twist ins Genre. Neben der eigenen Farm und dem bekannten Dorf leben auch kleine Wesen auf der Farm, die befreundet werden können und auf der Farm mithelfen wollen. Diese können gezüchtet werden und an Tanzwettbewerben teilnehmen.

11. November 2022 - "Yum Yum Cookstar" für PS4, Switch und Xbox One von Plaion

Über 70 Rezepte sind in diesem Spiel enthalten. Mit kreativen Ideen muss die Jury von den eigenen Kochkünsten überzeugt werden.

Digital:

08. November 2022 - "Return to Monkey Island" für PS4, PS5 und Xbox One/Series von Devolver Digital

Der Nachfolger zu den Monkey-Island-Spielen ist bereit vor kurzem für PC und Switch erschienen. Jetzt folgt die Version für die PlayStation- und Xbox-Konsolen inklusive deutscher Sprachausgabe.

08. November 2022 - "A Little to the Left" für PC von Secret Mode

In diesem Aufräumspiel muss die Wohnung aufgeräumt werden. Eine Katze hat alles verunstaltet und jetzt muss wieder Ordnung in die eigenen vier Wände gebracht werden.

10. November 2022 - "Vampire Survivors" für Xbox Series von Poncle

Der Titel feierte einen unerwarteten Erfolg auf dem PC und startet jetzt auf den Xbox-Plattformen durch. Ein simples Spielkonzept, bei dem es darum geht, wie lange man gegen die feindlichen Horden überleben kann, fand großen Anklang bei den Spieler:innen.

10. November 2022 - "Kaiju Wars" für PS4, PS5 und Xbox One/Series von Kalabater

Im hübschen Retro-Look geht das Militär gegen Riesenmonster vor. Die Kämpfe finden rundenbasierten Gefechten statt. Während das Militär auf eigene Waffen zurückgreifen kann, werden die Kaijus mit jedem Zug stärker.

11. November 2022 "Legends of Keeper" für Xbox One/Series von Klabater

Spieler:innen müssen den eigenen Dungeon beschützen und dürfen dafür allerlei Monster benutzen, weil mutige Abenteurer:innen an die Schätze im Inneren wollen. Das Gameplay vermischt Roguelite mit Deckbuilding.

Adriano D'Adamo