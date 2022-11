MFG fördert acht Games aus Baden-Württemberg mit über 600.000 Euro

Unternehmen

Acht Gamesprojekte werden von der MFG mit über 600.000 Euro gefördert. Gameforge wird mit 250.000 Euro für ein rundenbasiertes Kampf- und Sammelspiel unterstützt. 120.000 Euro gehen an Eleet Games und 113.000 Euro an Zeitland media & games. Das Ziel der Games BW Förderung ist die Stärkung der Branche in "The Länd".