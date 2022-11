2WEI mit Edda Hayes bei E-Sport-Event in San Francisco dabei

Bei der Eröffnung der League of Legends World Championship am 5. November in San Francisco tritt neben Acts wie Lil Nas X oder Jackson Wang mit Edda Hayes auch eine Künstlerin des Hamburger Komponistenteams 2WEI auf.

So präsentieren Edda Hayes und Louis im Chase Center den Song "Rise Up", den Simon Heeger und Christian Vorländer von 2WEI komponiert haben. Die gleichnamige Single erscheint bereits am am 3. November über Position Music. Edda Hayes zählt derzeit über 1,8 Millionen monatliche Hörer:innen auf Spotify.

Das League of Legends World Championship zählt zu den größten E-Sport Events der Welt. Laut Statista wurde das letztjährige Finale der League of Legends World Championship 2021 von einer Rekordzahl von 73,86 Millionen Zuschauer:innen verfolgt.