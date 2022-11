Beta von Google Play Games auf PC wird ausgeweitet

Google arbeitet weiter an der PC-Version von Google Play Games. Der seit Anfang des Jahres gestartete Betatest ist im August auf Korea, Hongkong, Taiwan, Thailand und Australien ausgeweitet worden. Mittlerweile können auch Spieler:innen in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indonesien, den Philippinen, Malaysia und Singapur die Beta-Version herunterladen. In der PC-Fassung ist jedoch nur ein Bruchteil der Spiele verfügbar, die auch im Android-Pendant zu finden sind, wobei Google schreibt, dass sich das Wachstum des Google-Play-Games-Katalogs in den letzten Monaten beschleunigt habe. "1945 Air Force", "Blade Idle", "Cookie Run: Kingdom" und "Evony: The King's Return" werden als Beispiele für neue Games genannt, die sich auf Windows-PCs spielen lassen. Google möchte die Plattform in Zukunft auf weitere Märkte ausdehnen. Spiele-Entwickler:innen, die mehr über Google Play Games und die gemeinsame Codebasis erfahren wollen, werden auf diese Website verwiesen.

"Unser übergeordnetes Ziel ist es, die Spieler:innen dort abzuholen, wo sie sind, und ihnen Zugang zu ihren Spielen auf so vielen Geräten wie möglich zu ermöglichen. (...) Darüber hinaus haben wir seit dem Start Anfang des Jahres erhebliche Fortschritte gemacht, um noch mehr Spieler:innen zu erreichen, indem wir die Mindestanforderungen auf PCs mit Windows 10+, integrierter Grafikkarte und 4-Kern-CPU gesenkt haben", schreibt Arjun Dayal, Director, Google Play Games.

Mit Google Play Games wird man auf dem PC ausgewählte Android-Spiele herunterladen und mit Tastatur und Maus spielen. Besagte Games werden nahtlos auf allen Geräten synchronisiert. Eine Mac-Version ist noch nicht verfügbar.

Marcel Kleffmann