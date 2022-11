Gamesweek Zurich 2022 beginnt heute

Vom 4. bis 13. November findet die Gamesweek Zurich 2022 statt. Das überregionale Spielfestival will analoge und digitale Spiele zelebrieren. Auf dem Programmplan stehen unter anderem ein Escape Room, dessen Rätsel über die Stadt verteilt sind, ein Retro-Gaming-Event und ein Besuch im Flipper-Museum.

Auf der "Gamesweek Zurich - The Conference" wird es die Möglichkeit zum Netzwerken geben (zur Website). Schweizer und internationale Spieleentwickler:innen geben Einblicke in ihre Produktionen, diskutieren Technologietrends und wie Videospiele in der Gesellschaft eingesetzt werden können. Die Konferenz findet vom 10. bis 11. November statt. Am 11. November werden zudem die Swiss Games Awards verliehen und die besten Videospiele der Schweiz ausgezeichnet.